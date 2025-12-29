「ハンサムライブ」涙と笑顔で20年の歴史に幕 神木隆之介がサプライズ登場・三浦春馬さんの歌声も流れる【セットリスト】
【モデルプレス＝2025/12/29】芸能事務所アミューズ所属の俳優によるファン感謝祭「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が2025年12月27日、28日に神奈川県・パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。全3公演を行い、すべて生配信され、最終公演は全国の映画館でのライブ・ビューイングも実施。今回で20周年を迎え、あわせて1度幕を下ろすことになる集大成の瞬間を多くのファンが見届けた。
【写真】20年の歴史に幕「ハンサムライブ」歴代メンバー集結の圧巻ステージ
通称「ハンサムライブ」と呼ばれるこのイベントは、2005年にスタートし、出演するメンバーやコンセプトは毎回変わるものの、一貫して“ファン感謝祭”として行われてきた。パシフィコ横浜での開催はこれまで3回で、初回の2011年は当時の最大規模の公演となり“俳優が歌って踊る”イベントの礎を築き、2012年はハンサム初のオリジナル・アルバムを引っ提げての公演、2014年は10周年を祝う公演と、エポックメイキングな場所となっている。
まさに20年の歴史を締めくくるに相応しい会場で、22人のハンサムメンバー（青柳塁斗／猪塚健太／岩崎友泰／植原卓也／太田将熙／甲斐翔真／小関裕太／徳永智加来／新原泰佑／林優大／東島京／兵頭功海／平間壮一／福崎那由他／細田佳央太／松岡広大／松島庄汰／水田航生／溝口琢矢／本島純政／山崎光※「崎」は正式には「たつさき」／渡邊圭祐）と、歴代ハンサムメンバー（石賀和輝／風間由次郎／胗澤貴フィコ／吉村卓也／渡部秀／神木隆之介※12月28日17時30分公演のみ）たちは、“ココロからの感謝”を込めて、歴代の数々の人気曲を披露した。ここでは3時間45分にわたり全31曲を披露し、20年分の感謝を伝え、歓声の中終了した最終公演の様子をレポートする。
オープニングから“20周年”らしい演出が随所に施されていた。中央に大きな階段が設置されたステージにブラックが基調の煌びやかな衣装を纏ったメンバーが登場。定番の「まずは水田航生」の掛け声になぞられるように水田から順に、“ハンサム同期”のメンバーや、ハンサムファンになじみの深いメンバーの組み合わせで現れ、松岡のバトンを受け取るようにして最後はポップアップで小関がステージの1番高い位置につく。そして、全員がステージ前方に1列に並び、「THIS IS THE TIME」でライブがスタート。2012年公演をオマージュした幕開けだ。続くユニット曲の「THRILL」は、今回は全員で披露。イントロや間奏をアレンジして、メンバー個々のダンスにスポットが当たる場面も用意され、クールさと迫力が共存する曲にブラッシュアップされていた。
爽やかなポップソング「ベストスマイル」で一気に会場の雰囲気が和らぐと、最初のMCタイム。メンバー全員が一言ずつ挨拶していく。最後の公演ということで名残惜しい気持ちを伝える者も多く、兵頭は「この時間を一生忘れないように、全力で楽しみたい」と想いを吐露。福崎は「1個1個終わってしまうと思う考え方はやめましょう。僕たちは今から思い出として閉じ込めるために、1つひとつ大切に届けるのでぜひ皆さんもついてきてください」と呼びかけた。
「PARTY RIDE」「So Free!」など、ファンも一緒に声を合わせられる楽しい定番曲のメドレーなどで一体感を高めるとライブは中盤戦へ。「ハンサムライブ」の歴史を彩った楽曲たちを選抜メンバーで見せていく。
「SEIZE THE DAY」は、ボーカル・甲斐、ベース・渡邊、ドラム・細田という布陣で、2021年と同様のバンドバージョンで披露。振り返らずに前に進もうと鼓舞するメッセージを力強い歌と演奏で届けた。「君だけのHERO」はなんとオリジナル・メンバーでの歌唱が実現！猪塚、松島に歴代ハンサムの風間、胗澤、吉村が加わり、お揃いのつなぎの衣装を着た5人は客席からのコールも受けながら、懐かしくもハッピーな瞬間を作り上げた。
冬のバラード曲「White Serenade」は、小関と甲斐のボーカルに、青柳、新原、平間、水田がバックダンサーを務め、振付は2012年に披露したものをオマージュしたものでパフォーマンス。舞台や映像作品で活躍するメンバーたちが、本気のステージを魅せた。他にも猪塚がキューティーハニーに扮した“イノッティハニー”の復活や、歴代ハンサムの石賀が「振り向いて…トゥナイト」、渡部が「sHi-tai!」に参加するなど、過去と現在が交差した20年の歩みを感じさせるステージとなった。
事前に募集されたファン投票で1位を獲得した「キミノリズム」（2位は「DEAR MY GIRL」、3位は「THIS IS THE TIME」）は公演ごとにメンバーを変えてパフォーマンスされた。1公演目は青柳、猪塚、植原、平間、松島、水田、2公演目は新原、福崎、細田、溝口、渡邊で、最終公演は小関、松岡、松島、水田に、歴代ハンサムメンバーの神木が登場。イントロが鳴り、後ろ姿でステージに現れた神木が振り返った瞬間、客席が揺れるような大きな歓声に包まれる。神木の甘い歌声が響くと観客はさらに沸き、そして、ともに歌う松島は神木の肩を抱いて歌い出しから号泣している。5人のハーモニーと大きな歓声がパシフィコ横浜に響き渡った。歌い終えた神木は、「懐かしいし、みんなに会えてうれしい、楽しい時間が過ごせて幸せ」と笑顔を見せ、現メンバーの懸命の姿に心を打たれ「応援していきたい」とエールを送った。
ちなみに、この中盤ブロックにはところどころに次の曲を導く映像が挟まれていて、歴代ハンサムメンバーの桜田通が天の声を担当したり、ハンサムの名物キャラクター・るい子（青柳）が登場したり、過去の名場面の写真がところどころに使われていたりと、ディテールでも20周年を感じさせてくれた。
恒例のゲームコーナーは「キュンファイDEATHマッチ」を実施。1人を相手に2人が決められたシチュエーションに合わせて告白をして、どちらのほうが良かったかをお客さんに判断してもらうというゲーム。「ハンサムライブ」では定番となっていて、数々の名場面を生んできた。最終公演では松島VS水田という因縁の対決が行われたり、渡邊と対決した小関がメンバーたちからスタンディングオベーションが贈られるほどの真っ直ぐなキュンセリフを生み出したり、「キュンファイ」のフィナーレが華麗に飾られた。
ライブは後半戦。各世代のメンバーが思い入れのある楽曲を披露する。岩崎、徳永、林、東島、本島、山粼のフレッシュな6人は、メンバー自らアイディアを出し、東島がキーボード、本島がギターを担当して「君がいれば」を歌唱。先輩たちの背中を追ってきた6人が、自分たちで見つけた新しい形を示した。
10周年を区切りに1度、「ハンサムライブ」を離れていたメンバーが、2015年の15周年の際に再集結して制作された「春の花」は、作詞を担当した植原に、青柳、猪塚、平間、松島、水田、そして歴代ハンサムメンバーの風間、胗澤、吉村、渡部で届けられた。当時の彼らの想いが情景になぞられた歌を、穏やかに、でも確実にその中にある熱さをほとばしらせながら歌った。
コロナ禍に「自分たちに何かできることはないか？」とメンバー自身が模索し、オンラインでの打ち合わせを重ねながら歌詞を完成させた「GET IT BACK！」は、その時のメンバーである太田、甲斐、小関、新原、兵頭、福崎、細田、松岡、溝口、渡邊と歴代ハンサムの石賀で披露された。歌の前には当時の葛藤を表現する芝居パートも加え、曲としては明るく、前向きなメッセージが詰め込まれたこの歌が生まれるまでのストーリーも伝えながら、笑顔で、ときに叫ぶように歌うメンバーの姿に新たな感動が生まれた。
そして、「Feel The Same」は歴代ハンサムメンバーも加えた全員で歌う。印象的な歌い出しのパートはオリジナルの三浦春馬さんの歌声で届けられた。メンバーは客席に降り、ファンとコミュニケーションを取って、たくさんの笑顔を生む。全世代の想いをつなぐ歌として、「ハンサムライブ」がたとえ区切りを迎えても、続いていくものが確かにあると教えられた気がした。
ダンスが得意なメンバーによるダンスブレイクから、ライブは一気にラストスパートに突入。「Festival Night」「Beautiful Stranger」「Never Let Go!」など、盛り上がるナンバーをメドレーで畳みかけ、会場のボルテージがどんどん上がっていく。「叫べ！」と煽るメンバーに、観客もペンライトを振り、大きな歓声を上げて応える。その流れのまま、「ハンサムライブ」と言えばこの曲を歌わずに終われない「親孝行!!!」からの「無礼講!!!」へ。最後は歴代ハンサムメンバーもステージに集い、全員でタオルを振り回す。観客はメンバーと一緒に声を張り上げ、そんな客席にメンバーも泣き笑い、多幸感溢れる中で本編は締めくくられた。
アンコールでステージに戻ってきたメンバーは、今回のライブで初披露となった「Here Today」を歌唱。20周年を機に1度幕を下ろすことになった「ハンサムライブ」への想いも込められた新曲だ。一節ずつ丁寧に歌い継ぐメンバーたちの中には、涙が堪えられなくなる者も。さらに歴代ハンサムメンバーも加わり、ファンへの感謝と未来への希望を歌った「With You」まで披露し、改めて、これまでの想いをメンバーたちは語った。
1人ひとりがこれまでの感謝と、「ハンサムライブ」がいかに自分にとって大切なものだったか熱い想いを届けるMCがあった後は、やはり感謝を伝えるためにはなくてはならない「DEAR MY GIRL」。“ありがとう大好きだよ！ココロから感謝してる！”という歌詞の言葉は、メンバー全員の想いであり、ファンからメンバーへの想いでもあるだろう。歌い終えると、メンバーからの「ありがとう！」に、客席からそれ以上に大きな声の「ありがとう」が返ってくる。
その声に、名残惜しそうにステージをあとにしたメンバーだったが、再度のアンコールで再びステージへ。20年続いてきた「ハンサムライブ」の最後を飾ったのは、この日、2回目の「Feel The Same」だった。泣いて、笑って、顔をくしゃくしゃにしながら、何度も何度も「ありがとう」と言っていたメンバーと、それに応える観客たち。最後の最後まで「ありがとう」が溢れ、“ファン感謝祭”という形を20年間続けた「ハンサムライブ」は幕を下ろした。（modelpress編集部）
Ｍ1 THIS IS THE TIME
M2 THRILL
M3 ベストスマイル
M4 ハンサムHistoryメドレー
（1）PARTY RIDE
（2）So Free!
（3）YES! WE CAN!
M5 Actions Over Words
Ｍ6 SEIZE THE DAY (2021Ver.)
Ｍ7 君だけのHERO
M8 White Serenade
M9 ALICE
M10 Butterfly
M11 キューティーハニー(Intro)
振り向いて…トゥナイト
M12 sHi-tai!
M13 僕たちの在り処へ
M14 キミノリズム(歌唱メンバーは回替わり)
M15 君がいれば
M16 春の花
M17 GET IT BACK！
M18 Feel The Same
M19 ダンスナンバーメドレー
（1）Festival Night
（2）BANG!
（3）Beautiful Stranger
M20 PARTYメドレー
（1）Brand New World
（2）Never Let Go!
（3）親孝行!!!
M21 無礼講!!!
EN1 Here Today
EN2 With You
EN3 DEAR MY GIRL
WEN1 Feel The Same
