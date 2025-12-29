À¾ÍÎÃËÀ¤«¤éÀº»ÒÄó¶¡¤ò¼õ¤±Ì¤º§¤Ç½Ð»º¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¡ÖÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ²Ä°¥ÁÛ¡×¤ÎÀ¼¤ËËÜ²»¹ðÇò
´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°Ãæ¤ÎÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤¬¡ÈÌ¤º§¤ÎÊì¡É¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÅÄ¾®É´¹ç¡¢Àº»ÒÄó¶¡¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥ï¥±
12·î29Æü¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¼¥ó¤È¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÃåÊª¤òÃå¤¿Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤ÈÂ©»Ò¤ÎÁ´¡Ê¥¼¥ó¡Ë¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï3ºÐ¡¦5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢3ºÐ¡¦7ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬ÃåÊª¤òÃå¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÈà½÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¼¥ó¤Î¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¡È²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ÏÁ´¤ËÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é²Ä°¥ÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿Ã¯¤«¤Ï¤³¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç»Ò¶¡¤ò»º¤à¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤ÓÈÝÄê¤â¤»¤º¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ï²¿¤â°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼þ¤ê¤¬Â©»Ò¤¬²Ä°¥ÁÛ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¤¬¹¬¤»¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¹¬¤»¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Åú¤¨¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀº»Ò¥Ð¥ó¥¯¤ÇÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÌ¤º§¤Î¤Þ¤ÞÇ¥¿±¤·¡¢2020Ç¯11·î¤ËÂ©»Ò¥¼¥ó¤¯¤ó¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤ÏKBS2¤Î°é»ù¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ÑÊ³Æ®µ¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æü¾ï¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þÆ£ÅÄ¾®É´¹ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1979Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡£2007Ç¯¤Î´Ú¹ñKBS2¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ´é¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£40Âå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢»ÒµÜÇ¯Îð¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ö48ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¼«È¯Åª¤Ë¡ÈÌ¤º§¤ÎÊì¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Àº»Ò¥Ð¥ó¥¯¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿À¾ÍÎÃËÀ¤ÎÀº»ÒÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÇ¥¿±¤·¡¢2020Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¤Ç3200g¤ÎÃË»ù¥¼¥ó¤¯¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£