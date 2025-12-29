大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。

佐藤良成と佐野遊穂による夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」は初出場。放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（高石あかり主演）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う。

妻の佐野は「多分（出場は）最初で最後になると思いますので。できるだけ緊張しないようにと言い聞かせて頑張ります」。夫の佐藤は「意気込まないようにするのが意気込みだと思います」と、夫婦漫才のようなのんびりしたやりとりを披露した。

リハーサルの感想を聞かれても「ＮＨＫホールはコンサートしたことがあるので『その時と変わらない』と言い聞かせていたけど違う。やっぱ緊張しちゃったね？」という佐野に対して、佐藤が「いや、俺は全然」と返して笑わせた。

佐野が朝ドラ絡みで「今年、島根県に４回行った。こんなに行ったことも初めて」と言うと、佐藤は「ウソだ、５回行ったよ」と訂正。佐野は「出雲のフェスにも『ばけばけ』で呼んでもらった。定期券か回数券が欲しいぐらい」と再訪をイメージしていた。