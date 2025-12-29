ミュージシャンの布袋寅泰が、プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥との２ショットを公開し、話題を呼んでいる。

２９日までに更新したインスタグラムで「２ヶ月前の今日、サウジでの勝利を約束してくれた尚弥くんと。アラン・ピカソに３−０の判定勝利、防衛成功おめでとう！」とつづり、井上との２ショットを公開。「サウジでの過密なプロモーションや、試合前のバンテージ巻き直しチェックなど、決して簡単なコンディションではなかったはず。それでも、さすが世界のモンスター。年間四試合という想像を超える難行を、華麗なる勝利で締めくくりました。２０２５年はあなたの戦いから、何度も何度も勇気をもらいました。ありがとう！ファミリーと大切な時間をゆっくり過ごして、また２０２６年も大きな夢を見せてください。Ｋｅｅｐ ｇｏｉｎｇ， Ｍｏｎｓｔｅｒ！ お疲れ様でした！」と続けた。

この投稿にファンからは「世界の井上尚弥…世界の布袋寅泰」「大好きな２人」「井上選手も布袋さんも進化が止まらないてすね」「来年もご活躍を願います」「世界で戦うもの同士、カッコイイです」「布袋さんデカ過ぎてヤバい」などのコメントが寄せられている。