約７年ぶりに俳優復帰を果たした俳優の新井浩文が２９日、「謝罪」というタイトルで公演の写真とともにｎｏｔｅを更新。復帰から一夜明けた現在の心境を明かした。

新井は、２８日に赤堀雅秋の一人舞台「日本対俺２」にゲスト出演。会場の外には、新井の姿を一目見ようとファンと思われる人々や報道陣も集まったが、新井が姿を見せることはなかった。マスコミへの対応について「表に出る仕事をするなら、マスコミに取り上げられる覚悟が必要ですが、最低限のマナー、暗黙のルールもあると思っております」とし、「劇場入りする時に一般の方にサインを書いていた所、ＴＢＳの方達がカメラをまわして突撃してきました。そりゃねーだろと思いました」とコメントした。公演後、姿を見せなかったことについては、「ファンサをやる気まんまんでいたのですが、一般の方々に迷惑がかからないように別の出口から出て打ち上げに行きました」と説明。ファンに向けて「外で待って頂いた方々には本当に申し訳ない」と続けた。

さらに、今後の活動についても言及。「今後俳優としてどうなるかは全く分かりません。仕事がくればやるし、こなけりゃやれない。ただ、有難い事に一緒にやろうって声をかけてくれる方々は沢山います。また表に出る時は宜しくお願い致します」と記した。最後には「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ。日本で出来る職業、前科があっても大体戻れます。※一部の職業は出来なくなります」とつづった。