パニエデサンスのオードトワレが一度に楽しめる華やぎディスカバリーセット

南仏プロバンスの自然が息づくアロマケアブランド「パニエデサンス」から、五感を満たす新作フレグランスセットが登場します。12月3日に発売された「オードトワレディスカバリーセット」は、プロバンスを象徴する5つの花々の香りを贅沢に詰め込んだ特別なセット。なかでも日本未発売のアイリスは、このセットだけで体験できるレアなフレグランスです。美しいボックス入りで、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりなアイテムに仕上がっています♪

プロバンスが香る5種のフローラル

「パニエデサンスオードトワレディスカバリーセット（3,080円）」には、プロバンスを代表する花々の香りが2mLサイズで5本セットに。

アイリス※日本未発売のパウダリーフローラル、芳醇なローズ、陽だまりを思わせるオレンジブロッサム、みずみずしいジャスミン、爽やかなバーベナと、香りの個性がしっかり楽しめます。

調香師が厳選した精油が使われており、奥行きのある香り立ちが魅力です。

日替わりで楽しめる華やぎセット

2mLのミニサイズは、気分によって香りを変えたい人にも好相性。華やか・軽やか・爽やかなど、日々のムードに合わせて選ぶ楽しさが広がります。

フローラルノートの中でもバリエーションが豊富なので、普段は選ばない香りにも気軽にチャレンジでき、自分の“好き”を発見するきっかけにも。

ギフトにもぴったりな美しいボックス

南仏の花々が描かれたボックスは、見た目にも華やかで贈り物に最適。手に取りやすい価格帯も嬉しく、冬のプチギフトとしても人気になりそう。

GPPオンラインショップなどで購入でき、香りのある暮らしを始めたい人にもおすすめのセットです♡

香りで満たす心地よいフレグランス体験を

「パニエデサンスオードトワレディスカバリーセット」は、南仏プロバンスの豊かな自然を感じる特別な香りをぎゅっと閉じ込めたアイテム。

日本未発売のアイリスを含む5つの香りは、日常のささやかなリフレッシュにも、自分を労わる癒やしの時間にも寄り添ってくれます。

季節のギフトとしても喜ばれる上質なセットで、新しい香りの楽しみ方を見つけてみてくださいね♡