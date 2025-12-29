＜義姉、30万もらい逃げ？＞お祝い金ほぼスルーしてきた義姉。15年ぶりの連絡！？【第1話まんが】
私はナツミ。旦那のコウスケと、3人の子どもたちと暮らしています。結婚当初はなかなか子宝に恵まれず、ようやく授かった長女のアリサは、可愛くて仕方がありませんでした。その後、さらに2人の子ども（ノノカ・スズカ）にも恵まれ、わが家はにぎやかになっていきました。私たち夫婦にまだ子どもがいなかった頃から、コウスケの姉である義姉・ノゾミさんの子どもたちには、入学や誕生日など、節目ごとにお祝いを渡してきました。ところが、私に2人目、3人目の子どもが生まれてからというもの、義姉一家からのお祝いは、いつの間にか一切なくなり、気が付けば疎遠になっていたのです。
義姉には2人の子ども（メイちゃん・タツくん）がいます。今回、上の子・メイちゃんが授かり婚をすることになったと、義姉からコウスケ宛てに連絡があったそうです。私はすぐにピンときました。きっと義姉はお祝い金が欲しくて、私たちを食事会に招いたのでしょう。
夏休みやお正月、ゴールデンウィーク、シルバーウィークなど、集まる時期は年によってさまざまでしたが、結婚当初は義姉一家と一緒に、年に2回ほど義実家に帰省していました。そのたびに私たちは、メイちゃんやタツくんへ、お年玉や誕生日祝い、入学祝いなどを欠かさず渡してきました。
これまで私は、義姉の子どもたちにさまざまなお祝いを渡してきました。
出産祝いにはじまり、お年玉や入学祝いなどを重ね、総額は30万円以上になると思います。
けれど、わが家に長女アリサが生まれ、その後さらに2人の子どもを授かる頃には、義姉とはほとんど顔を合わせなくなっていました。
どうやら帰省の時期を、私たちとずらしているようなのです。
そんななか久しぶりに義姉から連絡があり、メイちゃんの結婚と妊娠を報告されました。
喜ばしい話のはずなのに、これまでの経緯を思い返すと、「お祝い金目当てなのでは？」と感じてしまう自分がいます。
これは、私の考えすぎなのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
義姉には2人の子ども（メイちゃん・タツくん）がいます。今回、上の子・メイちゃんが授かり婚をすることになったと、義姉からコウスケ宛てに連絡があったそうです。私はすぐにピンときました。きっと義姉はお祝い金が欲しくて、私たちを食事会に招いたのでしょう。
夏休みやお正月、ゴールデンウィーク、シルバーウィークなど、集まる時期は年によってさまざまでしたが、結婚当初は義姉一家と一緒に、年に2回ほど義実家に帰省していました。そのたびに私たちは、メイちゃんやタツくんへ、お年玉や誕生日祝い、入学祝いなどを欠かさず渡してきました。
これまで私は、義姉の子どもたちにさまざまなお祝いを渡してきました。
出産祝いにはじまり、お年玉や入学祝いなどを重ね、総額は30万円以上になると思います。
けれど、わが家に長女アリサが生まれ、その後さらに2人の子どもを授かる頃には、義姉とはほとんど顔を合わせなくなっていました。
どうやら帰省の時期を、私たちとずらしているようなのです。
そんななか久しぶりに義姉から連絡があり、メイちゃんの結婚と妊娠を報告されました。
喜ばしい話のはずなのに、これまでの経緯を思い返すと、「お祝い金目当てなのでは？」と感じてしまう自分がいます。
これは、私の考えすぎなのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙