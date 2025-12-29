¡Ö½Å¤½¤¦¡×¥Æ¥ìÄ«¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤óà¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖµÕ¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö»Â¿·¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Îº£°æ½Õ²Ö(¤µ¤¯¤é)¤¬¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³¤©¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³¤©¡ª¡ªº£Ä«¤ÏÅìµþ¡¦ÀõÁð¡ÖÌß²°È¾Ê¼±Ò¡×¤µ¤ó¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£µÏ¤ò»ý¤Ã¤¿º£°æ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ìß¤Ä¤¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÏÌß¤Ä¤ÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤ªÌß¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅ¹ÊÞ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¥¤¥ó¥µ¡¼¥È»£±ÆÃæ¤Î±ÇÁü¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ä¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªËëÅÄ¤µ¤óÄ«Áá¤¯¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁáÄ«¤«¤é¤Î¤ªÌß¤Ä¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÏ¤¬½Å¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ«¤«¤é¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ²¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÏÓ¤ò¿¶¤é¤º¡¢ÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢»Â¿·¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤¨¤ÆÃË½÷µÕ¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£°æ¤Ï¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¸å¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤Æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë¡¢¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£