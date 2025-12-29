À»µ²ËâII VS BABYMETAL¡¢¡È°Ëâ¤È¿À¤Î´ñÀ×¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡ÉWOWOW¤Ç1.4ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
º£Ç¯8·î¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖÀ»µ²ËâII VS BABYMETAL °Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë ¾×·â-Impact-¡×¤Î¸ø±é2ÆüÌÜ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢WOWOW¤Ç1·î4Æü(20:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
»£±Æ¡§Taku Fujii
ËâÎñ27(À¾Îñ2025)Ç¯8·î¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿´ñÀ×¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥®¥°¡Ö°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¤Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡×¡£Áø¶ø-Encounter-¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿DAY1¤Ï¡¢À»µ²ËâII¤ÈBABYMETAL¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÎ®µ·¡×¤Ç¥Ø¥Ó¥á¥¿¥ëº²¤òÌ¥¤»¤Ä¤±¤ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿°Ëâ¤È¿À¤Îî°íð(¤«¤¤¤³¤¦)¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾×·â-Impact-¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿DAY2¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬¿¿²Æ¤ÎYOKOHAMA¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼(À»µ²ËâII¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¦ÂçËâ²¦)¤È¥¥Ä¥ÍÍÍ(BABYMETAL¤ò¥á¥¿¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥á¥¿¥ë¤Î¿ÀÍÍ)¤¬10ËüÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£µÞÅ¸³«¤¹¤ë¾õ¶·²¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏBABYMETAL¤À¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ç¥¹¥á¥¿¥ë¡ÖBABYMETAL DEATH¡×¤Ç²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤ë¡£Àï¤¤¤ËÎ×¤à3¿Í¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ï¡¢µ¤¹â¤¯Èþ¤·¤¤¡£¡Ö¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ã¡¼!!¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ñ½°¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥®¥ó¥°¤Ç¶¯¤¤»×¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
Â³¤¯¡ÖPA PA YA !!(feat. F.HERO)¡×¤Ç¤Ï¡¢SU-METAL¤¬Æî¹ñ¥µ¥Þ¡¼¥á¥¿¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¡Èº×¤ê¤À! º×¤ê¤À!¡É¤ÈÀú¤ë¤È¡¢MOAMETAL¡¢MOMOMETAL¤âÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¿À¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤â²ÃÂ®¤·¡¢½øÈ×¤Ë¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏMAX¤À¡£¥¤¥ó¥ÉÌ±Â²²»³Ú¸ÇÍ¤Î¥ê¥º¥à¤¬Ä·¤Í¤¿¡ÖKon! Kon!(feat. Bloodywood)¡×¤Ç¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤ÆÄ°½°¤ò¿ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ç¥¹¥³¥¢Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°µÅÝÅª¤Ê¡ÖSong 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1! 2! Thunder!¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ã¥¦¥È¤¬ÌÚº²¤¹¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥ó¥ÉElectric Callboy¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖRATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÖÆ»¤ò¶î¤±È´¤±¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢Ç®¶¸¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¹È¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡Ö¥®¥ß¥Á¥ç¥³!!¡×¤«¤é¡Öfrom me to u(feat. Poppy)¡×¤Ø¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤È¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÏÊË¤¤ºÌ¤ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤òº®ºß¤µ¤»¤¿²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤äÉÔ°Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ï¢ÂÓ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¡£Â³¤¯¡ÖKARATE¡×¤Ç¤Ï¡ÈÎÞ¤³¤Ü¤ì¤Æ¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤³¤¦¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤ë¡£Ìµ¿ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£¿¼¤¤´¶³´¤¬¹Âç¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¶õ´Ö¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏTHE ONE(BABYMETAL¤Î¥Õ¥¡¥ó)¤È¤ÎÌóÂ«¤Î¶Ê¡ÖRoad of Resistance¡×¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¶¯¤Î¥á¥¿¥ë¥¢¥ó¥»¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¶«¤Ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤¬Á´°÷¤Ç·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈWe are BABYMETAL!¡É¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¡£¶¯Îõ¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ïµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤È¥¥Ä¥ÍÍÍ¤¬¡ÈÈþ¤·¤¤ÃÏµå¤òºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±ÇÁü¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢À»µ²ËâII¤ÈBABYMETAL¤Ï¤Þ¤À¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÉÔµ¤Ì£¤ÊÍëÌÄ¤ÈÒöÓ¬(¤Û¤¦¤³¤¦)¤¬²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ú¤Îö¤¯Ãæ¡¢À»µ²ËâII¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÀ»µ²ËâII ¥ß¥µ¶Ê ÂèIIÈÖ¡ØÁÏÀ¤µª¡Ù¡×¤Ç¤ÏÉñÂæ²¼¼ê¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿´½¤ÎÃæ¤«¤é¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬ÁÉ¤ê¡¢Ä©È¯Åª¤ÊÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¡£
¿ÍÎà¤Ø¤ÎºÇ½ª·Ù¹ð¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö1999 SECRET OBJECT¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏBABYMETAL¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°BGM¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ìÆâ¤ÎTHE ONE¤¿¤Á¤Ë¤âÇ®µ¤¤¬ÂÓ¤Ó¤ë¡£´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë19À¤µªËö¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖJACK THE RIPPER¡×¤òÂ³¤±¤ë¡£¥ë¡¼¥¯ä»»²ËÅ¤È¥¸¥§¥¤¥ëÂç¶¶Âå´±¤Î¥æ¥Ë¥¾¥ó¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Î»ê¶Ë¤Î¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤¬²£ÉÍ¤Î¶õ¤Ø¤ÈÊü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Îââ»ý¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡ÖÏ·³²¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬ÉôÊ¬¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ç¡È¿Í´Ö½¤¤¡É¥ê¥º¥àÍ·¤Ó¤«¤éÊÑËÆ¤¹¤ëºÇ¿··¿¤Î¥Ø¥Ó¥á¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¿®¼Ô(À»µ²ËâII¤Î¥Õ¥¡¥ó)¤ò¿ì¤ï¤»¤ë¡£Â³¤¯¡Ö¥¢¥À¥à¤ÎÎÓ¸é¡×¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Ç¥óÅòß·ÅÂ²¼¤Î¥É¥é¥à¥¹¤È¥¼¥Î¥óÀÐÀîÏÂ¾°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬·«¤ê½Ð¤¹È´·²¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢µÍ¤á³Ý¤±¤¿Âç´Ñ½°¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿ï½ê¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¹â¤¤MC¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Á´°÷¤Î¿´¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯³Õ²¼¡£¤Þ¤µ¤Ë°Ëâ¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤À¡£BABYMETAL¤òÄ©È¯¤¹¤ë¡ÖBABYMETAL IS DEAD¡×(¡ÖHEAVY METAL IS DEAD¡×¤ÎÂØ¤¨²Î)¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¿·ÉèÂç¶µÅµ(¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à)¡ØSeason II¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖKiss U Dead Or Alive¡×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶ö¿ôÇï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬ÍÎ³ÚÅª¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢À¸»à¤òÄ¶¤¨¤¿µæ¶Ë¤Î½ã°¦¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡£Àï¤¤¤ËÄ©¤ßÂ³¤±Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡ÖNext Is The Best!¡×¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£²Ð±ê¤¬Ê®¼Í¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤¬½éÈäÏª¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤Ë¾è¤ë²¦Æ»¥á¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¹õËâ½ÑÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤äHR/HM¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¡¢¿®¼Ô¤âTHE ONE¤â³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÂçÇ®¶¸¤À¡£
±ê¤ò¿á¤¾å¤²¤¿LED±é½Ð¤È²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯±éÁÕ¤ÇÂç´Ñ½°¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤¿¡ÖFIRE AFTER FIRE¡×¤Ç¤Ï¡¢³Õ²¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼î¶Ì¤Î¹â²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¥ë¡¼¥¯»²ËÅ¤È¥¸¥§¥¤¥ëÂå´±¤â´ó¤êÅº¤¤¡¢°Ëâ¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤À¤Ã¤¿¡£À»µ²ËâII¤ÈBABYMETAL¤ÎÎò»Ë¤Î±ü¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢10ËüÇ¯°Ê¾åÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁÔÂç¤Ê¡È¥Ø¥Ó¥á¥¿¥ëº²¡É¤Î·ÏÉè¤¬¡¢±ÇÁü¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦¡¢¤³¤Î2ÁÈ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¤¤¬¤ß¹ç¤¦Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤Ê¤é¤Ð¡Ä¤È¡¢¡Ö»óÍº¤ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Ìµ¤¤º£¡¢¤Ç¤Ï2ÁÈ¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«!¡×¤È³Õ²¼¤¬¶«¤ó¤À¤Î¤¬¹ç¿Þ¤À¤Ã¤¿¡£À»µ²ËâII¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖEL DORADO¡×¤Î±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾åÃÊ¤ËBABYMETAL¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤·¤«¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏÁÐÊý¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£³Õ²¼¤ÈSU-METAL¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤·¤«¥ë¡¼¥¯»²ËÅ¤ÈMOMOMETAL¡¢¥¸¥§¥¤¥ëÂå´±¤ÈMOAMETAL¤â¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Ç¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿®¼Ô¤ÈTHE ONE¡¢·×2Ëü¿Í¤¬À¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¶«¤Ó¡¢´¿¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£¤Þ¤µ¤ËÂÐ¶Ë¤Î¡ÈÀ¤³¦¡É¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈRENO¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È(Damian Hamada¡Çs Creatures)¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥ÈKAMISORI SYUTO(3470.mon)¤ò¾Ò²ð¤·Á÷¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢À»µ²ËâII¤ÈBABYMETAL¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤ê¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÈSU-METAL¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¸ò´¹¤¹¤ëµ·¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¸÷¤ÎÃæ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï±§Ãè¤«¤é¸«¤¿ÃÏµå¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¾â¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´¶Æ°Åª¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤À¤Ã¤¿¡£
