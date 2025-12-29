「絶対に櫻井翔さんしかいない」対等な意見交換でタッグを組んだフジ入社3年目Dが語る“一覧トーク”の可能性
●一覧の面白さを“愛でる”番組
「これまで誰も作ってこなかった“一覧”」を見ながら出演者たちがトークを繰り広げていくフジテレビのバラエティ特番『櫻井翔の一覧ファクトリー 〜“アレ”全部並べてみた!〜』(30日12:50〜)。企画・演出を務めるのは、情報番組『サン!シャイン』を担当する、フジテレビ入社3年目の浅野崇太郎ディレクターだ。
世の中にあふれる「一覧」というキーワードから、どのように番組が生まれたのか。MCの櫻井翔にオファーした理由や魅力、制作の舞台裏、情報番組のスタッフがバラエティを作る理由などを含め、頭の中が「一覧」に“占拠”されつつある浅野Dに話を聞いた――。
『櫻井翔の一覧ファクトリー』MCの櫻井翔 (C)フジテレビ
○“一覧そのものが主役”を意識
今年夏、フジテレビ社内で「将来的にGP(ゴールデン・プライム)帯で戦える企画」というテーマの企画募集が行われ、そこで浅野Dが出した7本のうちの1本が『一覧ファクトリー』だった。
「(放送)作家さんと企画会議をする中で、“一覧って面白いよね”という話になったんです。飲み屋でも日常会話でも、一覧を見ながら話すと盛り上がるし、発見もあるし、情報も詰まっているから、トーク番組になるんじゃないか、という気付きが出発点でした」(浅野D、以下同)
自身が担当する情報番組『サン!シャイン』でも、大谷翔平選手の活躍や、何かの賞の歴代受賞者など様々なテーマを一覧にして紹介することが多いというが、なぜ「一覧」は面白いのか。浅野Dは「図鑑のように、並んだものを“まず見る”こと自体のビジュアル的な楽しさだと思います」と言語化する。
だからこそ、「テレビでよく見るランキング形式にはせず、多少のクイズ要素は入れますが、一覧が出た時に一部を隠して問題にすることもあまりしていません」とルールを設定。「今まで見たことがない“一覧そのものが主役の番組”を意識しました。“一覧”を作品として作り、その面白さをみんなで“愛でる”というのを番組の軸にしています」と、この番組の特色を解説する。
このため、番組全体を通してVTRは必要最低限の尺にとどめ、スタジオトークで“愛でる”時間をメインとする構成にした。ネタ案の会議は「つい盛り上がって脱線することがよくありました」というが、それは本番のスタジオトークもハネる要素がある証左と言える。
○老舗専門誌やデータベースも作っていなかった一覧
ネタ選びについては、「若手の独りよがりで尖りすぎないように、ADさんからCP(チーフプロデューサー)まで、立場関係なく案を募ってみんなで話しながら決めました」といい、ここで大事にしたのは“縦＝歴代”と“横＝現在”のバランス。「歴代の一覧は、懐かしさで世代間トークが盛り上がりますが、『THE世代感』(テレビ朝日)のような番組がある中で、そればかりにはしたくない」と意識した。
今回登場する“縦”の一つは、「歴代No.1ヒットおもちゃ一覧」。創刊120年以上の歴史を誇るおもちゃ専門誌『トイジャーナル』の協力を得て、単価に左右される売上でなく“実感として本当に流行ったもの”を1970年から2025年まで選出して一覧化した。
「年末に家族がそろって見てもらえる番組の入口として選びました。櫻井さんを含め、スタジオの皆さんが実際におもちゃで遊んでいるので、この番組でしか見られない表情が出ると思います。櫻井さんも子どものころハマっていた“あるおもちゃ”が登場して夢中で遊んでいます」と予告する。
一覧化して気づいたのは、おもちゃが世相を映す鏡であるということ。「2011年は『人生ゲーム』なのですが、それは東日本大震災の影響で電源を使わないボードゲームがヒットしたんです。ほかにも、2006年前後でバンダイとナムコ、タカラとトミーなど少子化による影響で大手おもちゃメーカーの合併が相次ぎ、それから数年間は大人向け玩具が売れたり、コロナで親のリモートワークを見て『パソコントイ』が流行ったりしていました」
“横”の一つは、「日本のイチゴ一覧」。農林水産省の委託先のデータベースで調べられると思いきや網羅できず、「全国に約50ある中央卸売市場に1軒ずつ電話して、“流通している品種を全部教えてください”とリサーチしました」と時間をかけて地道に作った一覧だ。
「赤いものがズラッと並ぶビジュアルの壮観さで、面白さが出ると思います」という自信作だが、形状や色が似ている品種もあるため、「絶対に写真を取り違えないように気をつけました」と、細心の注意を払って一覧化した。
このように、どの一覧も既存のものを流用するのではなく、手間ひまかけて“見たことのない”ものを作成していることが、番組タイトルの「ファクトリー(＝工場)」の理由となっている。
●驚きの記憶力…櫻井に信頼が集まる理由
(C)フジテレビ
番組の顔となるMCは、「絶対に櫻井翔さんしかいない」と強い決意を持ってオファー。一緒に仕事をするのは初めてだが、「MCとして確かな実績と力量を持っておられるのはもちろんですし、この番組は“自分の好きなものを持ち込んで熱くプレゼンして、みんなでトークを楽しむ”という内容なので、人を腐したりしない回しをする櫻井さんは、“みんなで愛でる”番組の空気を作ってくれると思いました」と依頼した。
先日放送された『櫻井翔のワンナイトスタディ』のスタジオ収録を見学すると、「現場の雰囲気を明るくされるし、何より安心感がありました」と確認。それに加え、「知的なイメージがあって、あれだけのキャリアがある中で、『櫻井翔のワンナイトスタディ』では徹夜に奮闘してチャーミングな顔をされるので、一覧化して知らない情報に触れた時の“すごい!”という初見のリアクションもきっと素敵だろうなと思ったんです」と期待を持った。
2000年生まれの浅野Dにとって「テレビの中のスターと言えば嵐さん」というだけに、「自分の初めて通った企画でご一緒できるのは、感慨深いです」と、しみじみ。そんな若手Dにも、「対等な立場で意見の交換をさせていただき、ありがたいですし、とてもやりやすく仕事をさせていただいています」と印象を明かす。
打ち合わせでは、櫻井から「ニッポン全国ご当地お雑煮一覧」というネタ案の提供も。「時節に合ってますし、“地域性”を楽しむというまたひとつ趣向の違う「一覧」が作れると思って、すごくいい提案でした」と、放送で採用することになった。
櫻井に驚かされたというのは、記憶力の良さ。「僕がポロッと言った一言を、しばらく空いた後に覚えていらっしゃっていたんです。仕事で関わる人が大勢いるはずなのに、びっくりしました」といい、多くのスタッフから信頼が寄せられる理由を実感したようだ。
テレビの仕事はスーツ姿の多い櫻井だが、番組での肩書きが「工場長」ということで、「おしゃれな外国の工房をイメージしたサロペット風の衣装を用意しました。普段見られない櫻井さんを見せたいと思っています」と狙いを語っている。
ゲストでの中での注目は、伊集院光。「“縦”の軸のネタがあるので、最年長ゲストとして絶対にいてほしいと思った一人です。制作側のやりたいことを汲んでコメントしてくださる印象があるので、最後までスケジュールを粘りました」と白羽の矢を立てた。
『水曜日のダウンタウン』(TBS)をはじめ、視聴者に対するガイド的な役割を担うことも多く、「もしかしたら、制作側が一覧を作った時に気づかなかったポイントを挙げてくれるかもしれない」と期待も込めた。
(C)フジテレビ
○1時間番組で2時間収録「ここまで盛り上がれるんだ」
そして本番のスタジオは大いに盛り上がり、1時間番組で2時間にわたる収録に。
「僕が言うのも恐縮ですが、さすが手だれたちといった感じで、かなり盛り上がって収録時間が押しました(笑)。企画した張本人が言うのはアレですが、“一覧トーク”というのは僕も初めてでどのぐらい盛り上がるのか、不安がなかったかと言われれば嘘になるので、ここまで盛り上がれるんだと分かってうれしかったです。このフォーマットの可能性を感じました」と手応えを感じた。
具体的に、＜テーマが尽きない＞＜一覧を発注する人の興味や偏愛を通じて個性が強く出る→タレントのまだ見ぬ一面が見える＆新たなスターが生まれる可能性がある＞＜一覧がとてつもない情報の集合体＞＜盛り上がりと情報のバランスが絶妙＞というフォーマットの魅力を「解像度高く認識できました」という。
櫻井については、「おもちゃで遊んで見せるチャーミングな表情にも注目です」といい、収録後には「“楽しかった”と言っていただき素直にうれしかったですし、実際やってみて気づいたこと、今後に向けての提案など率直に意見交換をさせていただきました。本当にありがたいです」と有意義なやり取りが行われた。
そんな櫻井は「僕が子供の頃にハマった対戦系のおもちゃで菊地亜美さんがケタ違いに強かったのが、本当に面白かったです」と感想を述べているが、浅野Dも「菊地亜美さんがいろいろな意味で“大活躍”でした。お楽しみに!」と予告している。
●情報×バラエティ融合の効果を実証する機会にも
普段から、情報・ドキュメンタリーを含めて、積極的に企画書を出しているという浅野D。その背景には、大学時代の準硬式野球部での経験がある。
「高校野球で甲子園に出た部員もいる中、僕は県立で強豪校出身ではなかったので、“この環境で自分の活路をどう見い出すか”を考えながらやっていました。その感覚は、会社に入ってからもつながっていると思います。普段のレギュラー番組の仕事をこなしているだけでは、同世代から抜けられない。だからこそ、バラエティの企画を出して演出をやることで、自分なりに道を作っていこうというマインドがあります」
『櫻井翔のワンナイトスタディ』以外にも、『トークィーンズ』といったトーク主体のバラエティの収録現場を見学。「普段は生放送の情報番組を担当しているので、収録のバラエティ番組で演出の人がどう動くか、演者さんと向き合う上で何をされているのか、時間を作って見に行くようにしています」といい、「やはり現場で盛り上がっているところの熱量が、そのままOAに直結するのだと思いました」と、雰囲気を体感した。
情報番組のセクションでは1年ほどでADからディレクターに昇格できるため、入社3年目ながら様々な経験を積んできたが、「バラエティ番組の会議を演出として仕切るにあたって、カルチャーの違いはやはり大変でした」と慣れない場面が。
それでも、「情報番組にいるからこその強みもあると思っています。バラエティには、制作者が“自分たちが面白いと思うもの”を届ける側面もありますが、情報番組は生活に近い部分を扱っているので、“視聴者が何を見たいか”によりコミットする性質がある。そこで培ったネタ選びや構成、編集の感覚は、きっと自分の強みになるはずだと感じています」と力強く語る。
フジテレビは今年7月の組織改編で、バラエティと情報番組の制作セクションを融合させ、清水賢治社長は「異なるジャンルの方がいることで多様性が生まれれば、企画の発想も広がってくると思います」と期待を述べていた。今回の番組は、企画・演出に情報出身の浅野D、ディレクターにバラエティ出身の3人が入り、『ワイドナショー』『サン!シャイン』など両ジャンルの番組を経験した宮川直樹氏がチーフプロデューサーに立っており、コラボの効果を実証する機会にもなりそうだ。
○“あれ観た?”と共有したくなる番組を
『一覧ファクトリー』の企画が通ってから、「別の番組の会議で誰かが“一覧”という言葉を口にするだけで、ピクッと反応してしまいます。街を歩いていても、“これ、一覧にしたら面白そうだな”というものが目に入ってくるんです(笑)」と、頭の中が占拠されつつある浅野D。
だが、その状況に置かれることで、「ネタが無限にあって、深夜向きのマニアックな一覧もできるし、ゴールデン仕様の一覧もできるという、この企画の一番の強みを感じることができました」といい、「今回の放送でいい形で次につなげて、ゆくゆくはレギュラー化を目指したいです」と意気込む。
その上で、「個人としては、若いうちにゴールデンで総合演出を任される人材になり、情報番組を経験した自分だからこそ作れる、“今のフジテレビにない番組”が作れる社員ディレクターになりたいと思っています。観た人が次の日に“あれ観た?”と誰かと共有したくなるような番組を作りたいです」と抱負を語ってくれた。
浅野崇太郎ディレクター
●浅野崇太郎2000年生まれ、茨城県出身。早稲田大学卒業後、23年にフジテレビジョン入社。情報制作局(当時)に配属され、『めざまし8』『サン!シャイン』など朝の情報番組やドキュメンタリー、情報バラエティの制作を担当。『櫻井翔の一覧ファクトリー 〜“アレ”全部並べてみた!〜』でバラエティ番組初企画・演出となる。
