¡Ú¹ÈÇò¡Û½é½Ð¾ì¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×£Ë¡¡µ×ÊÝÅÄÍø¿¤Èà£ËÆ±»Îá¡Ö£Ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÈ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«£Î£È£Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤Ï¡¢¡Ö£Æ£É£Ò£Å£×£Ï£Ò£Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡£Æ£Õ£Í£Á¤¬¡Ö½Ð¾ì¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¡£°ÎÂç¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤á¤Ð¡¢£Å£Ê¤â¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ÎºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡£Ê£Ï¤Ï¡¢¡Ö£Æ£É£Ò£Å£×£Ï£Ò£Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤è¤ê¤âÇ®¤¯½àÈ÷¤·¤¿¡£Ç®¤¤ÉñÂæ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Á£Ë£É¤Ï¡Ö¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿Ä©Àï¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤±¤ó¶Ì¤Ï·ë¹½¼«¿®¤¢¤ëÊý¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¼«¿®¤¢¤ë¡£¡Êº£¤Î¤È¤³¤í¡Ë£±£°²óÃæ£¹²óÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡££Ô£Á£Ë£É¤Ï¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬¥Ï¥Á¤Î»þ¤«¤éÂç¹¥¤¡£º£²ó¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤À¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¤³¤á¡¢£Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éµ×ÊÝÅÄÍø¿¤µ¤ó¤¬¹¥¤¡£Æ±¤¸£Ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢£Ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£