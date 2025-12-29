TK from 凛として時雨、来年2026年12月27日に日本武道館公演開催決定！「brain films -vinyl edition-」配信スタート！
TK from 凛として時雨が、来年2026年にソロデビュー15周年を記念して、12月27日に日本武道館公演を行うことが発表された。ソロ活動としては初の日本武道館公演の開催。official fan club「kalappo Lab.」会員に向けてのチケット先行抽選販売もスタートしている。
さらに、今年7月に1,000枚限定でリリースされ、即完売となったLP「brain films -vinyl edition-」が本日24:00に配信リリースされることも発表された。
本作は、「どこにいてもレコードの音を気軽に聴けるように」という想いから、TKが自身のスタジオにて実際にアナログレコードを通した音源を基に本人がマスタリングしており、アナログレコードの質感や空気をそのまま感じられる作品に仕上げられている。
また、今年4月にリリースされたアルバム『Whose Blue』より「Whose World? Whose Blue?」のMusic VideoがYouTubeでプレミア公開された。
本Music Videoは、映像監督・shuntaroが楽曲にインスパイアを受け、映像化が実現したもの。理想と現実の狭間でもがきながらも、今いる場所やあるべき姿と向き合いながら、未来へ歩み出す男女2人の物語が描かれている。
●リリース情報
TK from 凛として時雨
「brain films -vinyl edition-」
配信中
ダウンロード＆ストリーミング
https://tkfromsigure.lnk.to/brainfilms
＜収録内容＞
01 daylily (recorded from vinyl)
02 sound_am 326 (recorded from vinyl)
03 introduction (recorded from vinyl)
04 like A moment (recorded from vinyl)
05 snow flurry (recorded from vinyl)
06 toiki -prologue- (recorded from vinyl)
07 whisper -epilogue- (recorded from vinyl)
08 5lies (recorded from vinyl)
09 kalappo (recorded from vinyl)
10 unravel -Instrumental for the 10th Anniversary- (recorded from vinyl)
11 pop eye (recorded from vinyl)
12 planet triangle (recorded from vinyl)
13 ephemeral mist -rhythmless mix- (recorded from vinyl)
14 Acoustic Installation (recorded from vinyl)
15 GRANT (recorded from vinyl)
16 Secret Sense (recorded from vinyl)
●ライブ情報
TK from 凛として時雨
2026年12月27日(日)
場所：日本武道館
時間：OPEN 17:00／ START 18:00
＜チケット＞
指定席 ￥8,800(税込)
指定席(高校生以下学割） ￥4,900(税込)
※本番日当日の時点で小学生から高校生の方が購入できるチケットです。
※身分証(小学生は年齢を証明できるもの、中学生・高校生の方は学生証)を必ずご持参ください。ご入場時に確認させていただく場合がございます。
身分証が確認できなかった場合、通常価格との差額をいただく場合もございますので予めご了承ください。
受付
official fan club「kalappo Lab.」会員先行（抽選販売）
2025年12月27日(金)21：00〜2026年 1月18日(日)23:59
https://tkofficial.jp/kalappolab
関連リンク
TK from 凛として時雨オフィシャルサイト
https://tkofficial.jp