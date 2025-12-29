Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¡Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÃí°Õ¡¡¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
29Æü(·î)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£30Æü(²Ð)¤âÅìËÌ¤«¤é¶áµ¦¡¢»Í¹ñ¡¢²Æì¤Çµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£31Æü(¿å¡¦Âç³¢Æü)¤«¤é2Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤âµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤°µ¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Êý¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
29Æü(·î)¤È30Æü(²Ð)¤Ï¹¤¯µ¤°µÄã²¼
29Æü(·î)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë»¥ËÚ¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£30Æü(²Ð)¤ÏÅìËÌ¤«¤é¶áµ¦¡¢»Í¹ñ¡¢²Æì¤Çµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀçÂæ¤äÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢ÆáÇÆ¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤°µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥óÂç
31Æü(¿å¡¦Âç³¢Æü)¤«¤é2Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤âµ¤°µ¤ÎÄã²¼¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÃæ¡×¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢2Æü(¶â)¤ÏÅìµþ¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£3Æü(ÅÚ)¤Ïµ¤°µ¤Î¾å¾º¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢4Æü(Æü)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µ¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¿²¡¢Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ëÊª¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢(Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
£ ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¡¢¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤Ï¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¤ µ¤°µÍ½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¤ä¼ó¡¢¸ª¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢38¡î¡Á40¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ëÆþÍáË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸