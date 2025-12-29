失恋したときは食事も喉を通らなくなるくらい、落ち込んでしまう人も多いでしょう。しかし、気分が沈んでいるときにあえて大胆な行動をとると、元カレのことなんてスッキリ忘れることができるようで……？ 今回は、一人旅をしたら元カレを忘れることができた話をご紹介いたします。

ハワイに一人旅

「元カレにこっぴどくフラれてしまい、落ち込んでいた私。そんな私を見て、友達が『気分転換に旅行でもしてみたら？』と提案してくれました。このまま落ち込み続けるのも嫌だったので、勇気を出してハワイへ一人旅をすることに。

海外に一人で行くことが初めてだったのでドキドキしてたけど、ハワイに降り立ったら気分が一瞬で晴れやかになり『ハワイ最高！』『来てよかった……！』とテンションが上がりました。ホテルでおいしいディナーを食べたりショッピングをしたり、ビーチでボーッとしたり……。

ハワイで優雅な時間を過ごしていたら、元カレにフラれたことなんてどうでもよく思えてきました。一人旅をして自信がついたし、以前よりも前向きになれた気がします」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 失恋から立ち直るためには、思い切った行動をすればするほど、早く元気になれるのかもしれませんね。海外に一人で行くのはハードルが高そうなイメージがありますが、日本人が多い場所を選べば安心して楽しめるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。