ノートが４連騰で上げ足加速、米グーグルとの連携で思惑膨らむ

ｎｏｔｅ<5243.T>が４連騰で上げ足も加速、大口の買いで一時７．６％高と値を飛ばした。上値のポイントとして意識される１１月２６日に形成した１８００円の戻り高値奪回が視界に入ってきた。個人（クリエイター）がコンテンツを投稿・販売するＣｔｏＣプラットフォームの運営を主力展開し、既に会員登録数は１０００万人を上回り、公開コンテンツも６４００万件超に及ぶなど、クリエイタープラットフォームとして群を抜く実績を誇る。法人向けプラットフォームでも受注は増勢にある。



業績面も利益はまだ低水準とはいえ成長路線に乗っており、米グーグルの最新ＡＩモデルで高性能低コストの「Ｇｅｍｉｎｉ（ジェミニ）３」が世界的に注目されるなか、同社はグーグルとの資本・業務提携関係にあることで関連有力株としての思惑を内包している。また、高市政権下での国策の流れにも乗る。経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が実施する生成ＡＩ開発を推進するプロジェクト「ＧＥＮＩＡＣ（ジーニアック）」に事業が採択されたことにより、生成ＡＩ時代の新たなコンテンツ流通のエコシステム（ＢｔｏＢやＢｔｏＣにおける共存共栄を前提とした連携）の実現で活躍が期待されている。



出所：MINKABU PRESS