ＷＡＳＨハウはS高カイ気配、子会社が系統用分散型蓄電池事業で業務提携

ＷＡＳＨハウス<6537.T>が後場人気化し、現在はストップ高カイ気配となっている。同社はきょう午後０時３５分ごろ、子会社のＷＡＳＨハウスサステナブルがスターチャージエネルギージャパン（東京都港区）と、系統用分散型蓄電池事業で業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。



これは、同社グループが蓄電池・ＰＣＳ（パワーコンディショナー：太陽電池パネルでつくった電気を家庭やビル、工場などで使える電気に変換するインバーターのこと）・充電一体型ステーションなどの設置に適した店舗敷地を提供し、スターチャージエネルギージャパンから高性能な蓄電・充電設備及びシステム全体の設計・統合・試運転・保守に関する包括的なソリューションの提供を受け、系統用分散型蓄電所の構築を図るもの。系統連系を行い運用が開始された後は、電力に係る需給調整市場及び卸電力市場に参入し、系統用蓄電所事業への本格参加に向けた検証を行っていく計画だとしている。



出所：MINKABU PRESS