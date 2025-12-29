flumpool・山村隆太が自身のSNSを更新し、UNISON SQUARE GARDEN・斎藤宏介と駅で遭遇したことを自撮り2ショット写真とともに報告した。

写真：にっこにこの山村隆太と穏やかな笑みの斎藤宏介

■レディクレのファミリーセッションでコラボ！山村隆太＆斎藤宏介

2025年12月26～29日まで開催中の『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』に出演したふたり。

山村は「レディクレ、ファミリーセッションではユニゾン宏介くんと『星に願いを』と『君の瞳に恋してない』をコラボさせてもらいました！」とはじめ、「ユニゾンとは対バンしてからもうすぐで10年！ こうして今もステージで共演できていることに大感謝」と10年来の付き合いで、お互いに音楽活動を続けている現状に喜びを感じたようだ。

そして、斎藤宏介の歌声の素晴らしさを改めて感じているうちに「ユニゾン中毒になりました笑」とも明かしている。ただ、ふたりでの写真を撮り忘れたとのことで残念がっていたものの、「まさかの駅で再会で思わず自撮り笑」と奇跡の再会を報告。再会に喜びを隠しきれないにっこにこの山村、恐縮した様子ながらも嬉しさがにじみ出た穏やかな笑みを浮かべる斎藤の和やか2ショットを公開した。

山村は最後に「宏介さんこんな感じですいません笑」と締めくくっている。