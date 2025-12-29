Mrs. GREEN APPLEの5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』のオフィシャルフォトが、フォトグラファーの田中聖太郎によって公開された。ライブの熱量と壮大な世界観を切り取った写真の数々に、あらためて注目が集まっている。

■Mrs. GREEN APPLE、物語性あふれるステージビジュアル

1枚目は、ステージ上でメンバー3人が手を取り合い、高く掲げる印象的なカット。大森元貴は赤、若井滉斗は青、藤澤涼架は黄色を基調としたクラシカルで重厚感のある衣装に身を包み、晴れやかな笑顔を浮かべている。

2枚目では、白シャツにベストを重ねた大森がマイクを手に、ステージの光を全身に浴びる姿が写し出されている。視線を上に向け、両手を広げた横顔は凛としており、ボーカリストとしての存在感と感情の高まりが強く伝わってくる。

3・4枚目は会場全体を捉えたショット。巨大なセット、ドームの天井いっぱいに広がるライティング、そして客席を埋め尽くすペンライトの光が一体となり、圧倒的なスケール感を生み出している。雷のように走る光の演出や、色彩が降り注ぐ空間は幻想的で、ツアー全体の世界観を象徴する場面となっている。

ライブの熱気や高揚感、そしてMrs. GREEN APPLEが描いてきた壮大な物語が鮮やかによみがえる写真の数々に、SNSでは「この写真だけでずっと語れる」「神々しい」「息をのむ美しさ」「オーラすごい」「あの日の感動がよみがえる」といった声が相次いでおり、ツアーの記憶をあらためて深く刻むオフィシャルフォトとなっている。

■ミセス公式＆大森元貴が公開したステージフォト