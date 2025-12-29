YOSHIKIが12月30日から25時間にわたる年越し生放送実施を発表！GACKTや清春など豪華ゲストも続々登場予定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOSHIKIが12月30日23時30分から、ニコニコチャンネルおよびYouTube Channelメンバーシップで配信される『YOSHIKI CHANNEL』にて、クラシカルコンサート開催決定を祝して『YOSHIKI CHANNEL 2025総集編 大晦日25時間スペシャル生放送』を実施することを発表した。

■多彩な特別企画を盛り込んだ、2026年から始まる新たな第一章を予感させる生放送に

番組では、2025年にYOSHIKI CHANNELで放送された膨大な映像の中から、厳選された名場面や貴重映像を一挙に振り返る総集編をはじめ、日本国内からスタートして生放送中にリアルタイムで世界各地のYOSHIKIファンと繋がる年末特別企画を予定。さらにSNSを通じて寄せられたX JAPAN楽曲の演奏動画や、ファンおよびコピーバンドによるパフォーマンスを紹介するファン参加型企画など、多彩な特別企画も予定している。なお、YOSHIKIは海外移動中のため、リモートで参加する予定となっている。

さらに、GACKT、清春、ひろゆき、落合陽一をはじめ、これまでYOSHIKI CHANNELを彩ってきた豪華ゲストが続々登場予定となっており、現在も追加ゲストの調整が進められている。

また、2024年にAI YOSHIKIの司令のもと全国を駆け巡ったGeorge（LADIES ROOM）によるひとり旅企画が2025年も復活するなど、長時間生放送ならではのスペシャルコンテンツの準備も進行中。年明けまで何が起こるかわからない、予測不能なノンストップの生放送が展開される予定だ。

2025年、YOSHIKIは音楽、文化、そして国際舞台を横断し、その活動領域を大きく広げた一年となった。3月には東京ドームで開催されたMLB開幕戦にて日米両国歌を演奏。4月には米『TIME』誌が選ぶ「TIME100」に日本人ミュージシャンとして初めて選出され、国際的な評価を確立した。5月には北海道・余市で国産ワインプロジェクトを始動し、8月にはアーティスト・奈良美智とのコラボレーションワインが2026年に発売予定であることが発表された。さらに、グランドハイアット東京で開催された恒例のディナーショーでは、音楽、ファッション、ワイン、AIを融合させたステージが大きな注目を集めた。

10月には米サンフランシスコで行われた『DREAMFORCE』に日本人として初めて2年連続で登壇し、AIと創造性の未来について発信。11月にはサウジアラビア・アルウラで開催された『Hegra Candlelit Classics』に出演し、ユネスコ世界遺産・古代遺跡「Hegra」の舞台に日本人アーティストとして初めて立つという歴史的公演を実現した。

その後、12月には国内で多数のテレビ収録に出演するなど精力的に活動を続ける一方、ニューヨークで開催されたJonas Brothersの全米ツアーファイナルに、スペシャルゲストとしてサプライズ出演を果たすなど、世界の第一線で存在感を示し続けている。こうした活動を通じて、2025年は次なる章へと向かう確かな足跡を刻んだ一年となった。

そして先日行われた記者会見では、クラシカルコンサート『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章』の開催も発表。そんななか配信される本番組は、2025年を締めくくると同時に、2026年から始まるYOSHIKIの新たな第一章を予感させる特別な生放送となる。

なお、本番組放送後の年明けにはYOSHIKIが多数のテレビ番組への出演を予定。現在発表されている情報だけでも日本テレビ『元日の夜はGolden SixTONES 3時間SP』やテレビ朝日『博士ちゃん 新春4時間SP』、NHK『NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI～奇跡の舞台へ～』やWOWOW『YOSHIKI Special Program on WOWOW』への出演が予定されており、その活動は2026年へと継続していく。

■番組情報

『YOSHIKI CHANNEL 2025総集編 大晦日25時間スペシャル生放送』

12/30（火）23:30～

ニコニコチャンネル（日本）、およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）にて配信

■ライブ情報

YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章

[2026年]

04/03（金）東京・東京ガーデンシアター

04/04（土）東京・東京ガーデンシアター

04/05（日）東京・東京ガーデンシアター

■関連リンク

