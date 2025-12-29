29日13時現在の日経平均株価は前週末比163.44円（-0.32％）安の5万586.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は904、値下がりは626、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は108.3円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が37.7円、東エレク <8035>が27.07円、ダイキン <6367>が13.87円、中外薬 <4519>が13.64円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を51.34円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が23.06円、伊藤忠 <8001>が14.96円、ファナック <6954>が10.36円、イビデン <4062>が6.89円と続く。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売、鉄鋼、証券・商品と続く。値下がり上位には鉱業、ゴム製品、水産・農林が並んでいる。



※13時0分11秒時点



