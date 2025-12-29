日本スケート連盟は前日28日、ミラノ・コルティナ五輪に挑むスピードスケートの代表選手を発表。選手らが意気込みを語りました。

女子種目では郄木美帆選手が1000m、1500m、チームパシュートで選出となり4度目の大舞台に挑みます。これまで1000ｍでは18年に銅メダル、22年に金メダルを獲得。1500ｍではあと一歩届かず2大会連続での銀メダルとなっています。またチームパシュートでは18年に金メダルを獲得しています。

意気込みを聞かれた郄木選手は「改めて、この代表ユニフォームを身にまとって、身が引き締まる思いです。とうとうオリンピックが近づいてきたんだというのを心から実感しております」とコメント。続けて「本番まで残り日数少ないので日々一日を大切にしながら、自分の目指し続けてきたゴールにたどり着けるように全速力で向かっていきたいと思います」と語りました。

男子種目では、今年4月の合宿中に事故にあい大ケガをした新濱立也選手が500ｍで選出。顔面の骨折や左膝のケガを乗り越え、2大会連続のオリンピックをつかみました。

新濱選手は「まずは2大会連続オリンピックに行くことができてうれしく思います。やっとスタートラインに立てたかなという思いで今はいっぱいです」と語り、「この4年間ずっと、ミラノの舞台で自分のパフォーマンスをしっかりしたいという思いでやってきたので、残り限られた時間で自分が出来る最大限の準備をした上で、自分の滑りをしっかりして結果を求めたいと思います」と意気込みました。