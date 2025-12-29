＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール

初出場の＆TEAMは、23年リリースの「FIREWORK」を披露する。

今年は4月に発売した「Go in Blind（月狼）」が日本でミリオン出荷を記録し、10月28日発売の韓国デビュー作「Back to Life」は、現地でミリオン出荷を記録。日本アーティスト初の日韓ダブルミリオンを達成した。

初の紅白に緊張した表情を浮かべつつ、FUMA（27）は「日本から出発したグローバルグループとして、紅白歌合戦出場は夢だったので、とても光栄です。偉大な先輩アーティストばかりで緊張するけど、こんなグループがいたんだ！と驚いてもらえるように頑張ります」。JO（21）は「『FIREWORK』はデビュー当時の曲。その時よりも熱い熱量で準備したので、当時よりも熱いステージを見せたい」と意気込んだ。

話してみたいアーティストを問われると、TAKI（20）は「米津玄師さんが名前が『ハチ』だったころから大好き。今回お目にかかれて光栄」と目を輝かせ、K（28）は「子どものころから久保田利伸さんがずっと大好き。あまり自分から声をかけに行くタイプではないけど、声をかけに行って、久保田さんもKなので、一緒にKポーズするのが夢です」と語った。