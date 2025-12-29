Mリーグ公式実況・松嶋桃、妊娠を発表 お相手は「大学時代の同級生です」
プロ麻雀リーグ・Mリーグで公式実況を務める日本プロ麻雀協会の松嶋桃プロ（41）が29日、自身のXを更新。妊娠を発表した。
【画像】松嶋桃が妊娠を発表した文面 お相手は「大学時代の同級生です」
「いつもあたたかいご声援をありがとうございます 私事で恐縮ですがご報告です」と文面を掲載。そこでは「いつも見守ってくださる皆様へ、ご報告です。このたび新しい命を授かりました。出産は春ごろの予定です」と妊娠を発表。そして「ありがたいことに体調もずっと良く、周りの方々の優しさに感謝する日々を送っております」と現在の体調をつづった。
「相手は大学時代の同級生です」とも明かし「今はただ無事に元気に生まれてきてくれることを一緒に祈りながら、楽しく過ごしています」とする。「対局やお仕事は医師や家族と相談のもと、可能な範囲内で続けさせていただく予定です。その後は産休に入ります。復帰時期は未定ですが、また元気な姿で皆様のお目にかかりたいと思います。ゲスト活動は2月半ばまでになりそうです。もしよかったら応援したり会いに来たりしていただけると、とてもうれしいです」とファンにメッセージ。最後は「年齢的なこともあり、ご報告が遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。今後とも松嶋桃をよろしくお願いします」と結んでいる。
松嶋は、京都大学の才女で麻雀プロとして活躍。穏やかなしゃべり口でMリーグの公式実況も担当している。
【画像】松嶋桃が妊娠を発表した文面 お相手は「大学時代の同級生です」
「いつもあたたかいご声援をありがとうございます 私事で恐縮ですがご報告です」と文面を掲載。そこでは「いつも見守ってくださる皆様へ、ご報告です。このたび新しい命を授かりました。出産は春ごろの予定です」と妊娠を発表。そして「ありがたいことに体調もずっと良く、周りの方々の優しさに感謝する日々を送っております」と現在の体調をつづった。
松嶋は、京都大学の才女で麻雀プロとして活躍。穏やかなしゃべり口でMリーグの公式実況も担当している。