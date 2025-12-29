¥±¥ó¥³¥Ð¡Ö²¶¡¢Ï·³²¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»ö·ï¤¬¡Ä¡×»¶È±¤·¤¿½÷À¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÈ¯¤·¤¿¡Ö¸ÀÍÕÂ¤é¤º¡×¤Ê¡È¼º¸À¡É¤È¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëFM¡¡OSAKA¡ÖTENGA¡¡Presents¡¡Midnight¡¡World¡¡Cafe¡ÁTENGAÃã²°¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤Ç¡È¼º¸À¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥ó¥³¥Ð¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö²¶¡¢Ï·³²¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¸ÀÍÕÂ¤é¤º²á¤®¤Æº£¤Î»þÂå¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¤Î¤òÆ²¡¹¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸½¾ì¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¼ã¤¤½÷À¤¬»¶È±¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¡È¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ±·Á¤·¤Æ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¤È¾×·â¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¡£¤½¤Î½÷À¤â¡Ö¤¨¤§¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö½Ð¤ë¤È¤³½Ð¤é¤ì¤¿¤é¡¢²¶¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¼º¤¦¡£µ¼Ô²ñ¸«¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È¼º¸À¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡ÖËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥ä¥Ä¤ä¤±¤É¡¢¡È¤ªÁ°¡¢¤Û¤ó¤Þ¥¢¥Û¤ä¤Ê¡É¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤¬¤ª¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤½¤¤¤Ä¤È°ì½ï¤ÎÈ±·Á¤·¤Æ¤ë¤Î¡£¤Û¤ó¤Ç¡¢¡È¤ªÁ°¤Ê¤ó¤ä¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ±·Á¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½÷À¤âÄÁ¤·¤¯¡Ö¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ê¡£¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ð¤¤¤è¤Ê¡£Æâ½ï¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¡Ö¸å¡¹¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Ê¡Ä¡£¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ë¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£Èë¤á¤é¤ì¤Æ²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤È¤«½µ´©»ï¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²¶½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÈ¿ÏÀ¤»¤º¡¢²ñ¼Ò¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£