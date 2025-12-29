米大リーグで日本選手３人が所属するドジャースがワールドシリーズで連覇を果たすなど、今年も国際舞台で多くのアスリートが輝いた。

年末にかけては、来年のミラノ・コルティナ五輪の出場権争いも盛り上がった。世界で戦った選手たちの言葉から、ドラマや話題に満ちた１年を振り返る。（日付は現地時間、肩書は当時）

◇１月５日 ゴルフ男子の松山英樹「久しぶりにゴルフが楽しくなってきた」（米ツアー新記録の通算３５アンダーをマークして今季開幕戦優勝）

明日は明日のレースが始まる

◇１月３１日 スピードスケート女子の高木美帆「それ（日本人最多勝利）はそれ。明日は明日のレースが始まる」（ワールドカップ＝Ｗ杯＝個人種目で日本人単独最多の通算３５勝目）

◇２月１４日 柔道女子の阿部詩「ここからまた私自身の柔道人生が再スタートする」（連覇を逃したパリ五輪からの復帰戦となったグランドスラム・バクー大会の５２キロ級で優勝）

◇２月２６日 サッカー女子日本代表のニルス・ニールセン監督「全ての選手が非常に有能で、それによっていい結果が得られた。勝利に対する心意気や賢いプレーを見せてくれた」（国際親善大会でパリ五輪金メダルの米国に勝利。米国に勝利するのは１３年ぶり２度目）

◇２月２７日 スキー女子の葛西優奈「２人でメダルを獲得するのは簡単なことではない。やっぱりうれしさも２倍なので、最高な１日でした」（ノルディックスキー世界選手権の複合個人ノーマルヒルで金メダル獲得。日本女子の個人金メダルは初。双子の妹、春香は２大会連続の銅メダル）

◇３月２０日 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のカースティ・コベントリー現会長「私を形作る二つのアイデンティティーを誇りに思う。私たちの五輪運動の世界への広がりと普遍性を示した選挙結果だと確信している」（女性、アフリカ出身者として初のＩＯＣ会長に選出）

日本人は強い 広めたい

◇３月２８日 スノーボード女子の村瀬心椛（ここも）「スノーボードで日本人は強いんだよっていうのを（世界に）広めたい」（世界選手権・ビッグエアで優勝。スノーボード初の日本勢による表彰台独占）

◇４月２７日 ゴルフ女子の西郷真央「夢にまで見たメジャー優勝。信じられないけど、本当にうれしい」（米メジャー・シェブロン選手権で日本人初の優勝）

◇５月３日 サッカーＪ１・川崎主将の脇坂泰斗「チームワークや組織的なところは、アジアでも自信を持っていいと感じた。逆に個人の（力の）ところは、もっと成長しなくてはいけない」（アジア・チャンピオンズリーグ・エリート＝ＡＣＬＥ＝決勝で敗れて準優勝）

◇５月４日 ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥「驚いたが、冷静に組み立て直すことができた」（米ラスベガスでの防衛戦で２回にプロ２度目のダウンを喫したが、８回ＴＫＯ勝ち）

◇５月１７日 サッカー・クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地「パレスのようなチームでタイトルを取るのは、奇跡のようなもの」（世界最古のカップ戦、イングランド協会カップ＝ＦＡ杯＝決勝でマンチェスター・シティーを破って初優勝）

◇５月２５日 卓球男子の篠塚大登「金メダルを取ると宣言してきたけど、本当に取れるとは思っていなかった」（戸上隼輔と組んだ世界選手権個人戦ダブルスで日本勢６４年ぶりの優勝）

◇７月２７日 米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチローさん「野球は私の人生観や世界観を形作ってくれた。今日、ここにいることは本当に夢のようだ」（日本人初の米国野球殿堂入りを果たし、表彰式典で英語でスピーチ）

◇８月３日 ゴルフ女子の山下美夢有「ここまで来るのにすごく長かった。たくさんの方に支えていただいて、こつこつ、地道にやってきたことでメジャー大会で優勝できた」（ＡＩＧ全英女子オープンを制し、自身初のメジャー制覇）

◇８月２３日 新体操団体日本代表主将の鈴木歩佳「本当にうれしい。みなさんの応援・サポートのおかげで取れた金メダルだと思うので、たくさんの方に感謝の気持ちでいっぱい」（世界選手権で日本初の団体総合金メダル獲得）

◇８月３０日 バドミントン女子の志田千陽「五輪が終わって難しさがあった中、表彰台に戻ってこられたことは我ながら立派だと思う。（松山）奈未がすごいプレーで引っ張ってくれた」（松山とのペアで臨む最後の大会となった世界選手権ダブルスで銅メダル）

◇８月３１日 バドミントン女子の山口茜「チャンスはとても少なかった。今年、結果が出ていない中での優勝は、また違う価値がある」（世界選手権シングルスを制して日本勢初の３度制覇）

◇９月４日 テニス女子の大坂なおみ「正直、悲しくはない。だってベストを尽くしたと感じているから」（全米オープンのシングルス準決勝で逆転負けするも、２０２１年全豪以来の四大大会４強入り）

◇９月６日 車いすテニス男子の小田凱人（ときと）「もっとでかいステージでこういう試合をしたい。楽しんでもらえる自信はある」（全米オープンのシングルスを制し、史上最年少の１９歳で「生涯ゴールデンスラム」達成）

◇１０月１５日 大相撲の横綱豊昇龍「『よいしょ』の声があると思っていなかったのでうれしい」（３４年ぶりのロンドン公演開幕）

簡単じゃないことに挑戦 人生の楽しみ

◇１０月２２日 体操男子の橋本大輝「簡単じゃないことに挑戦できているのは、人生の楽しみの一つ」（世界選手権の個人総合で３連覇を達成。内村航平さん以来史上２人目の快挙）

◇１０月２５日 体操女子の杉原愛子「世界チャンピオンになれるとは思っていなかった。応援があったからなので、感謝したい」（世界選手権の種目別ゆかで金メダル獲得）

◇１０月２５日 レスリング女子の元木咲良「けがだったり、勝てない時期だったりがたくさんあった。色々な方が力を貸してくれたおかげでグランドスラムを達成でき、すごくうれしい気持ち」（Ｕ―２３世界選手権６２キロ級を制し、世界の主要５大会を制覇する「グランドスラム」を達成。日本勢で２人目、世界では３人目の快挙）

野球少年戻ったような気持ち

◇１１月１日 米大リーグ・ドジャースの山本由伸「（登板時は）もう無心で、でも本当に野球少年に戻ったような気持ちだった。できることは全部できたし、このチームで優勝できてうれしく思う」（連覇を達成したワールドシリーズで３勝を挙げ、日本人投手として初のシリーズＭＶＰ獲得）

◇１１月１３日 米大リーグ・ドジャースの大谷翔平「僕が引退してファンの人たちが振り返ったときに、素晴らしい年だったと思う一つの年になるんじゃないかな」（３年連続４度目のシーズン最優秀選手に選ばれ、４年連続を含む史上最多７度の受賞を誇るバリー・ボンズに次ぎ、歴代単独２位に）

◇１１月１３日 サッカー・フランス代表主将のキリアン・エムバペ「この試合は、父母やきょうだい、愛する存在を失った人たちのものだ」（パリ周辺での同時テロから１０年の節目に行われたＷ杯欧州予選のウクライナ戦で、自身の２ゴールなどで快勝し、本大会出場が決定）

◇１２月１０日 カーリング女子の吉村紗也香「みんなで五輪に行くぞと、４年間かけて準備してきた」（日本代表として出場したミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選で出場権を獲得）