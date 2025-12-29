“70個重なった”けん玉に挑戦する様子が、SNSで話題となっている。

【映像】新記録達成の瞬間（実際の映像）

投稿者が手に持っているのは、なんと一列に連結させたけん玉。その数はなんと70個だ。結果は大成功。一度に玉70個を大皿に乗せるまさに神業だ。持ち上げるだけで大変そうな重量感だが、ゆっくりと畳に置いて、喜びを噛みしめている。

動画を投稿したのは、けん玉パフォーマーの「リューセー」さん。群馬で世界にパフォーマーを輩出する「沢入国際サーカス学校」出身。2018年のけん玉世界大会では準優勝した実力の持ち主だ。5年前、40個連なったけん玉を成功させて話題となったが、今回は大幅に増やし、「70連大皿」に挑戦し、見事、新記録達成となった。使用したけん玉は、ひとつひとつ分解し、穴に棒を通して繋げていて、重量だけで13キロほど。成功させるまで80回のトライを重ねたという。

リューセーさんが、「やっとできたー！新記録だー！」という喜びとともに動画を投稿。すると、280万件以上表示され、「凄すぎて三度見した…お見事！」「音が気持ちよすぎる」「俺だったら持ち上げられるかどうかもわからない…」といった反響が寄せられている。（ABEMA『週刊BUZZ動画』より）