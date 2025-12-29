“神馬（しんめ）で御利益” 特別なお守りや御朱印など授与　2026年「午年」全国の神社で初の取り組み

午（うま）年の2026年、馬にゆかりのある神社が初めての取り組みを行います。

映像に映っている神社の厩舎（きゅうしゃ）で飼育されている白い馬は、神に仕える馬「神馬（しんめ）」です。

香川県の金刀比羅宮では2頭の「神馬」が飼育されています。

「神馬」にまつわる初めての取り組み「神馬訪（おとな）い巡り」が行われます。

2026年の午年に合わせて金刀比羅宮など「神馬」を飼っている7つの神社が連携して、特別なお守りや御朱印などが授与されることになりました。

参加する神社のうち関東にある神奈川県の平塚八幡宮でも、2頭の「神馬」が飼育されています。

白色の毛並みの「皐月（さつき）」は、元気いっぱいでおてんばな6歳のメスで、黒と白のツートンカラーが特徴の「東風（こち）」は、のんびりでマイペースな3歳のオスです。

2026年の元日から「皐月」と「東風」が描かれた御朱印やお守りが数量限定で用意される予定です。

平塚八幡宮・宮司の宅野順彦さんは「縁のある時に縁のあるところに行くというのも、また新たなお力や元気をいただけるのではないか」と話します。

「皐月」と「東風」は、1日1回ずつ姿を見せてくれる予定です。

「神馬」を拝む、午年ならではの初詣が話題になりそうです。