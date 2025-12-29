Image: minimalleather

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

改札前でリュックを下ろしてICカードを探す、レジでバッグをゴソゴソ、急な着信なのにスマホが見つからない…毎日の小さなイライラ、実は解決できるかもしれません。

新登場の「TRIFLEX」は、前・横・背面すべてからアクセスできる三面稼働構造で、歩きながらでも必要なものをサッと取り出せる革新的なリュック。

撥水イタリアンレザー製で、見た目も機能も妥協しない大人のための逸品です。

歩きながらアクセス完結

Image: minimalleather

通勤ラッシュの改札前で立ち止まる必要がなくなる、そんな未来がもうすぐそこに。「TRIFLEX」最大の特徴は、前・横・背面が連動する三面稼働構造。

サイドポケットからスマホ、フロントポケットから定期券、メインコンパートメントにはPCや書類。すべてが最適な位置に配置され、バッグを下ろすことなくアクセスできるんです。

私も満員電車でリュックを下ろそうとして周りの人にぶつかった経験があるので、この機能性にはワクワクします。歩きながらでも片手でサッと取り出せるなんて、まるでスパイ映画の主人公になった気分かも？

雨の日も美しさキープ

Image: minimalleather

機能性だけじゃなく、見た目にもこだわりたい大人のために。撥水加工を施したイタリアンレザーは、急な雨でも水を弾いて中身をしっかり守ります。

しかも、使い込むほどに艶と深みが増していくという、革好きにはたまらない魅力もあります。型崩れしにくい丁寧な作りで、毎日使っても美しいフォルムを保ってくれるのがありがたいですよね。

国内の熟練職人による丁寧な仕立ては、細部まで妥協のない仕上がり。通勤バッグとしてはもちろん、休日のお出かけにも違和感なく使えそうです。

【三面稼働構造】前・横・背面すべてが機能する。撥水レザーの完成形リュック、誕生！ 24,800円 超早割38%OFF machi-yaで見る

＞＞【三面稼働構造】前・横・背面すべてが機能する。撥水レザーの完成形リュック、誕生！

Image: minimalleather

Source: machi-ya