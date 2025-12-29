アイドルグループの「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」が２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。

２０２２年４月にデビューした月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルの７人組アイドルグループで紅白は初出場となる。真中は「２０２５年の始めから“Ｒｏａｄ ｔｏ 紅白”という目標を、メンバー、スタッフチーム一丸となって掲げてまいりましたので、この１年の努力が実を結んだなという気持ちでいます。当日は私たち、そしてファンのフルッパーのみなさんの思いを背負って、ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．の華やかさを紅白のステージで届けられればと思います」と意気込みを語った。

歌唱曲はグループがブレイクするきっかけとなった「わたしの一番かわいいところ」。櫻井は「デビューしてからすぐにこの曲をきっかけに、知ってもらった。大切に歌ってきた曲なので、紅白歌合戦で歌わせていただけるのはうれしい」と笑みを見せた。

歌唱する順番は、同じ事務所であるＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの次となる。真中は「私たちも『倍倍ＦＩＧＨＴ！』は大好きな曲なので当日、聴けるのが楽しみ」と話した。

また、オープニング企画のオープニング企画の「放送１００年紅白スペシャルメドレー」では司会の有吉弘行らと「ＹＯＵＮＧ ＭＡＮ」を披露する。仲川は「オープニングはみんなが最初にいっぱい見るので、ちょっとでも爪あとを残せたらいいな」と意気込んだ。