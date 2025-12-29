総額を計算すると震えます Image: ソニー提供

回り回って感。

2025年7月、世界水泳の会場を取材で訪れると、メディアセンターの一角に、ソニーのカメラとレンズがぎっしり並んだブースがありました。

このブースは取材撮影をしているプロのフォトグラファー向けのサポートサービスを提供していて、機材の清掃から機材トラブル時のバックアップ貸出まで、さまざまなメニューを無償で受けられるようになっていました。会場にいるカメラマンであれば他社レンズを組み合わせているといったユーザーであっても、できる範囲で対応するのだそうです。

疑問に思いました。ソニーは人と機材をわざわざ送り込んで、無償で幅広いフォトグラファーをサポートするのでしょう？ 完全なソニーユーザー向けのサービスではないのはどうしてなんでしょう？

F1のピットストップ的なサービス

提供されていたサービスそのものはわかりやすいものです。デポブースを構えて技術者も常駐させ、撮影に訪れたフォトグラファーのカメラやレンズのクリーニング、機材設定のアドバイスなどに対応します。

我々はソニー機材を使って撮影されているプロフォトグラファーの皆様の“現場の仕事を止めない”ことを最優先に、さまざまなサポートを提供しています。

とは取材に対応してくださったソニーの方の言。過酷なスポーツの現場では落下などによる機材トラブルも珍しくなく、しかも短時間での対応が必要です。1時間で直るか否かで、その日の「決勝の一枚」が撮れるかが決まったりします。メカトラで本当に仕事が止まるのです。

最悪の場合はバックアップ機材の貸し出しも行います。レンズ棚には、その現場に最適な“主力クラス”がずらり。今回は水泳の世界大会なので、水泳競技撮影の定番である超望遠の400mmや600mmのレンズがたくさん用意されていました。専用のコンテナでわざわざ運搬しているそうです。

サービスを受けられる人や製品の幅は広くなっていて、

ソニーユーザーの方であれば、カメラやレンズ以外のものでもご相談いただけます。ストラップが切れた、代わりがないか──そういった小さなことでも対応します。 ソニーのカメラに他社製ズームレンズを組み合わせている方もいらっしゃいますので、清掃などの軽い対応は行っています。さすがに修理は難しいですが。

とのこと。「世界水泳のためにソニー機材を借りてきた」ような一時ユーザーでも、可能な範囲であれば非ソニーユーザーであっても無償で対応するというのはやはり驚きです。清掃・点検って通常は有償です（精密機器ですから）。

“投資”としての無償サポート

フォトグラファーが多く集まる大きなイベントで、我々が貢献できることがあり、大会主催者と調整が可能であれば競技を問わず出向きます。

こうした出張サポートは世界水泳だけの特例ではないそうで、オリンピック級の大会や大規模なスポーツイベントなどに設置されます。そういった「プロが集まる現場」はフィードバックの“濃度”が違うというのがその理由のひとつです。

準備し、撮影をして、編集して納品、それからアーカイブして──と、プロフェッショナルな写真には多くの工程があります。 そして、それぞれのステップで、どれだけ効率的に、どれだけ速く作業できるかという点に、プロの皆さん強い関心を持たれています。 たとえば、納品する写真を選ぶ工程で「この画面でもタグ付けできないか」「欲しい画像にすぐジャンプできないか」といった具体的なアイデアをいただきます。「こうなって、こうすれば2ステップで行けますよね」といった提案も多く、たくさんのアイデアを頂戴しているという認識です。

こうした秒単位での効率化についての要望は、極限状態で撮り続けているフォトグラファーならでは。世界中から集まった“カメラの超ヘビーユーザー”の実感は極めて貴重な情報です。

最新の機材は、これまで募ってきたフィードバックの集積です。「これを実現するとこういう弊害も出てくる」といった点も含めて検討し積み上げていくことで、最新機種が生まれてきました。

一見、私たち一般のカメラユーザーには直接関係ない場に見えますが、実はコンシューマーマーケットにも影響しています。優れた仕様は徐々に多くのモデルで採用されるようになり、ラインナップ全体が進化します。何年か経てば、私たちが手にできるモデルにも下りてくるのです。

炎天下や長時間撮影といった過酷な条件下で「止まらないカメラ」であって欲しいという要望は特に根強いそうです。

高温環境でも撮影が続けられること、スタミナが長く持つこと、そういった点ですね。今回の世界水泳でいただいたご意見は特に具体的で、「このシチュエーションで何分くらいで限界になったので、もう少し伸ばしてほしい」といったものでした。 とはいえ、バッテリーをいたずらに大きくされると、煩わしいところもあるはずです。「どこが上手い落としどころなのか」を知る必要があるので、「どういう場面で具体的に足りなかったのか」といった点は密にコミュニケーションさせていただいています。

こういったプロの実感を踏まえた新設計やトラブル対策が新しいカメラには反映されているわけです。

「ソニーに興味はあったけれど、自分の国ではなかなかコンタクトする機会がなかった」という方と知り合える機会が、こういった場では非常に多いのです。そうしたことを総合的に考えると、我々にとって非常に価値のある場になっていると思います。

新しいパートナーが得られることもあるそうなので、ソニーはこの無償サービスから大きなメリットを引き出せていると言えるでしょう。

「表現を支える基盤」という側面もあるかも

「多くのプロが集まり、かつトラブル時の影響が大きい現場」であることが出向く基準となっていて、壊れた機材を直すことよりもトラブルを未然に防ぐことにかなりの力を割いているというお話も印象に残りました。

獲れ高を確認しやすいように調整された液晶、誤操作を招かないボタン配置、用途に合った撮影設定。細部まで整った状態にカメラが整えられていれば、フォトグラファーは目の前の競技を切り取ることに集中できます。

こういった積み重ねの先に「あの大会の、あの一瞬」を切り取った写真があって、私たちのスマホやテレビやニュースサイトに届いているのかも、と思いました。注目すべき瞬間と機材トラブルが重なっていたら撮れない──それを伝える写真は存在していなかった可能性があります。

身近なサービスではありませんが、その恩恵は意外と一般ユーザーや社会に届いているのかもしれません。

