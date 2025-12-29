『ラジオ知らねえ単語』の園凜（その・りん）が初のデジタル写真集を発売！「″マツケンサンバ″に衝撃を受けて、俳優の養成事務所に入りました」



Spotifyが選ぶ「RADAR: Podcasters 2025」に選出されたポッドキャスト番組『ラジオ知らねえ単語』。そのパーソナリティを務め、モデルや俳優としても注目を集める園凜が自身初となるデジタル写真集『夢について』をリリースした。

撮影を担当するのは、写真家の松岡一哲。北鎌倉の古びた日本家屋を舞台に、柔らかい光が差し込む和室や縁側、木の香りに包まれたお風呂、冬の始まりの穏やかな海辺などで撮影され、まるで一本の映画を見ているかのような空気感をまとう1冊になっている。

週プレNEWSのインタビューでは、撮影の裏話、ポッドキャスト番組や芸能活動を始めたきっかけ、休日の過ごし方などについて語ってもらった。

＊ ＊ ＊

【写真】園凜の入浴グラビア

【ロケーションも衣装も全部お気に入り】

――初のデジタル写真集を発売。元々、グラビアに興味はあったんですか？

園 興味はあったんですけど機会がなかったので、声をかけていただけてすごく嬉しかったです。女性アイドルが好きで普段からグラビアを見ることが多く、キレイな作品としていいなって憧れがありました。

――撮影は写真家の松岡一哲さんでしたが、上がった写真を見てどう思いましたか？

園 めちゃくちゃステキに撮っていただいて！ 元々、一哲さんが撮る写真が好きだったので、本当に嬉しかったです。ロケに行く前にテストシュートがあったんですけど、恥ずかしさは意外となくて。立ち振る舞いをどうすればいいのかが心配でした。でも、一哲さんたちが「いいですね」と言ってくださって、むしろ普段より笑顔をたくさん撮っていただけたと思います。

――『週プレ グラジャパ！』限定版にはテスト撮影の貴重なショットも収録。撮影で印象に残っていることは？

園 北鎌倉の邸宅スタジオに行ったんですけど、ここに住めたら人生最高だなってくらいロケーションがめちゃくちゃいい場所でした。トンネルを通って建物まで行くんですけど、テーマパークみたいなワクワク感があって。昔ながらの露天風呂は木のいい香りがして、撮影ってことも忘れるくらい幸せな気持ちでお風呂に入っていました（笑）。



――撮影の衣装はどうでしたか？

園 スタイリストさんが水着や下着をたくさん持ってきてくださって、バーって並べた中から選ばせてもらったのも楽しかったです。自分で着たいものを着せてもらえたのでどれもお気に入りなんですけど、特に緑色の水着がめっちゃカッコよくて、このシーンは全部好きですね。あと、下着もかわいくて。どこのブランドか教えてもらったので、年始にまとめ買いしようと思っています！

【日常感たっぷりの『ラジオ知らねえ単語』】

――2023年から、モデルや文筆家として活動する金井球さんと始めたポッドキャスト番組『ラジオ知らねえ単語』に出演。2人の日常をのぞいているような空気感が面白いです。

園 ありがとうございます。いつも変な話ばかりして、親からは「見てはいけない娘の姿を見ているような感じがして聴けない」って言われます（笑）。

――番組を始めたきっかけはなんだったんですか？

園 金井ちゃんとはTwitter（現：X）で繋がってDMで話すようになって、たまに会ってお茶するくらいの友達でした。会話が楽しくてラジオが好きっていう共通点もあって「一緒にラジオやったら面白いんじゃない？」って言ってくれたんですけど、最初は断って。当時の金井ちゃんは「ミスID2022」のグランプリに選ばれてSNSでも人気者だったけど、私は俳優養成所に通う大学生で何者でもなかったので。でも、何度か誘ってくれたので、試しに始めてみたら楽しくて続いています。

――2人とも話がポンポン出てきてすごいです。最初からあんな掛け合いができていたんですか？

園 いや、最初はお互いのことをまだ知らなくて、よそよそしい感じでした。初回を聴いてもらうとわかるんですけど、どこまで踏み込んでいいのか探り合うテンション感が出ていると思います。しゃべる内容も私はガチガチに決めていっていたんですけど、今は何か言っておけばいいかなって気楽にしゃべれるようになりました（笑）。



【俳優を目指したきっかけ】

――大学に通いながら役者やモデルとして活動中。芸能のお仕事に憧れたきっかけは？

園 大学2年生のとき、大学生活がつまらなくて家にこもるような時期があったんです。その年の終わり頃にやっていた音楽特番で、『マツケンサンバ』を見て衝撃を受けました。松平健さんや周りのダンサーさんたちも含めて「かっこよ！」と思って、当時の自分とは真逆すぎてめっちゃ輝いて見えたんです。自分もこんなふうにキラキラしたいと思って、俳優の養成事務所に入りました。

――『マツケンサンバ』に憧れて俳優を目指すって異色ですね。

園 そうですね（笑）。養成所には小さい頃から俳優を目指してきた人がたくさんいて、思いつきで入った私がここにいていいのかなって気持ちもありました。でも、お芝居だけでなく、舞台表現の勉強や役の心情を考えていく時間も楽しくて。

実は、中学生のときは演劇部だったんですよ。でも人前で大きな声を出したくないと思って、小道具や照明とかの裏方をやっていて。まさか自分がお芝居をする日が来るとは思っていなかったです。

――ラジオが始まったのも養成所に通い始めた頃ですか？

園 はい。ラジオの編集を担当すると、聞き直すことで改めて気づくことが多いんです。面白いことを言おうと意識しすぎて相手のパスを受け取れてないじゃんとか。お芝居でも気持ちが前に出すぎると相手のセリフを受け取れないことがあるので、ラジオとお芝居ってリンクするなって。それぞれの経験が生きてくるみたいな感覚があって面白いなって思いました。



【休日の意外な過ごし方】

――お休みの日の過ごし方は？

園 基本的には家で過ごすんですけど、休みの日にボケーっとするのはできなくて。私、スケジュールを立てるのがめっちゃ好きなんです。13時から15時に映画見て、16時から洗濯物をたたんで、17時からお風呂を掃除して......みたいに予定を全部決めたくて。休みの3日前くらいから「どんな映画を観ようかな」とか考えています。

――途中で予定がくるったらどうするんですか？

園 なるべく予定を崩さないように、もう1回組み直します。スケジュールに7時起床って書いてあるのに9時に起きちゃうと「最悪だー！」って1日になるんですよ。全然しっかり者じゃないんですけど、家の中ではきちんとしたくて。

――休日なのに忙しそうです（笑）。では、今年もあとわずかですが、どんな一年でしたか？

園 今までで一番、自分と向き合った年でした。ラジオは安定して続けられているし、MVや舞台にいくつか出させてもらって、モデルのお仕事もあって。全部楽しいからやっているけど、「自分はこれがしたい」って胸を張って言えるものがないなって思ったんです。

――いろいろやりすぎてわからなくなってきたみたいな？

園 それもありますし、軸がないまま進んでいて。何になりたいかを自問自答していたんですけど、自主制作の映画に何個も出演させてもらって、やっぱりお芝居が好きだなって気づいたんです。これを軸に頑張りたいと思ったので、職業を聞かれたら「俳優です」って答えるようにしていて。言葉にするとちょっと緊張しますけど（笑）。

――では、2026年の目標はありますか？

園 早寝早起き。朝が苦手なので、今は早寝遅起きなんですけど（笑）、早く起きたら気持ちいい一日が送れることを知っているし、生活を整えるとすべてが成り立つと思うので。ちゃんと起きて気分よく過ごしたいです！



●園凜 Rin SONO

2002年8月26日生まれ 神奈川県出身 身長157cm

◯2023年からポッドキャスト番組『ラジオ知らねえ単語』にレギュラー出演中（Spotifyと公式YouTubeにて隔週水曜0:00に更新）。俳優やモデルとしても活動し、映画『床一面こんな感じ』など出演作を控えている。1月30日(金)〜公演の第5回コント遊戯『BODY&SOAP』にも出演予定。

公式X【@sono_rin_】

公式Instagram【@sono_rin_】



取材・文／釣本知子 撮影／松岡一哲