「Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ」の佐久間大介

　食品メーカーの株式会社不二家が２９日、公式サイトを更新。アイドルグループ「Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ」が、チョコレートブランド「ＬＯＯＫ」及び不二家洋菓子店のブランドキャラクターを３１日をもって卒業することを発表した。

　公式サイトでは「不二家から皆さまへ」と題し「２０２５年１２月３１日をもって、Ｓｎｏｗ　Ｍａｎの皆さんは　ＬＯＯＫと不二家洋菓子店のブランドキャラクターを卒業することになりました」と報告。続けて「２０２０年９月１０日から約５年にわたってブランドキャラクターを務めていただき、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

　さらに「Ｓｎｏｗ　Ｍａｎの皆さんのデビューとともにこれまで歩んでこれたことを大変嬉しく思います。『Ｓｍｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈ』を通して苦楽をともにしてきた時間は、当社にとってかけがえのないものとなりました。また、より多くのお客様にＬＯＯＫとケーキの力でたくさんの笑顔を届けることができたと思います」と回想。「そして私たち不二家は、Ｓｎｏｗ　Ｍａｎの皆さんと作り上げた『Ｓｍｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈ』の想いを未来へ広げていきます」と誓った。

　最後に「これからも不二家は、『みんなを笑顔にする』という同じ目標を持ったＳｎｏｗ　Ｍａｎの皆さんを引き続き応援してまいります。改めて、５年間本当にありがとうございました。当社一同、Ｓｎｏｗ　Ｍａｎの皆さんのさらなるご活躍をお祈り申し上げます。株式会社　不二家　一同」と結んだ。　

　メンバーの佐久間大介はＸ（旧ツイッター）で「不二家さん、本当に楽しい思い出をありがとうございました（＾＾）最後までよろしくお願いします！！！！！！！！」と感謝をつづった。