食品メーカーの株式会社不二家が２９日、公式サイトを更新。アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」が、チョコレートブランド「ＬＯＯＫ」及び不二家洋菓子店のブランドキャラクターを３１日をもって卒業することを発表した。

公式サイトでは「不二家から皆さまへ」と題し「２０２５年１２月３１日をもって、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんは ＬＯＯＫと不二家洋菓子店のブランドキャラクターを卒業することになりました」と報告。続けて「２０２０年９月１０日から約５年にわたってブランドキャラクターを務めていただき、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

さらに「Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんのデビューとともにこれまで歩んでこれたことを大変嬉しく思います。『Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ』を通して苦楽をともにしてきた時間は、当社にとってかけがえのないものとなりました。また、より多くのお客様にＬＯＯＫとケーキの力でたくさんの笑顔を届けることができたと思います」と回想。「そして私たち不二家は、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんと作り上げた『Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ』の想いを未来へ広げていきます」と誓った。

最後に「これからも不二家は、『みんなを笑顔にする』という同じ目標を持ったＳｎｏｗ Ｍａｎの皆さんを引き続き応援してまいります。改めて、５年間本当にありがとうございました。当社一同、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんのさらなるご活躍をお祈り申し上げます。株式会社 不二家 一同」と結んだ。

メンバーの佐久間大介はＸ（旧ツイッター）で「不二家さん、本当に楽しい思い出をありがとうございました（＾＾）最後までよろしくお願いします！！！！！！！！」と感謝をつづった。