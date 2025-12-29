Ìë¤Î¤Ò¤È¾Ð¤¤¡¦¤¤¤Á¤¨¡¢Éü±ï¤·¤¿¥¤¥±¥á¥óÎø¿Í¤È¤ÎËËÌ©Ãå 2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¹¬¤»¤¬¥À¥À±Ì¤ì¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/29¡ÛYouTuber¡¦Ìë¤Î¤Ò¤È¾Ð¤¤¤Î¤¤¤Á¤¨¤¬12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝ¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÎø¿Í¡¦¤ê¤ç¤¦¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¿Íµ¤YouTuber¡Ö¹¬¤»¤¬¥À¥À±Ì¤ì¡×¥¤¥±¥á¥óÎø¿Í¤È¥é¥Ö¥é¥ÖËËÌ©Ãå
¤¤¤Á¤¨¤Ï¡¢Îø¿Í¤Î¤ê¤ç¤¦¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¿ÆÌ©¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¥À¥À±Ì¤ì¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö¿ä¤»¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Á¤¨¤Ï¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¡ÖÈà»á¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¹ç³Ê¼Ô¤È¤·¤ÆÅö»þ³¤¾åÊÝ°Â´±¤À¤Ã¤¿¤ê¤ç¤¦¤òÁª¤Ó¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¸òºÝ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â2025Ç¯1·î27Æü¤ÎÆ°²è¤ÇÇË¶É¤òÊó¹ð¡£6·î29Æü¤ÎÆ°²è¤ÇÉü±ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤¤¤Á¤¨¡¢Îø¿Í¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥ÖÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
