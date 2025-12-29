青木裕子、夫・ナイナイ矢部＆息子との家族3ショット公開「理想」「レア」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】フリーアナウンサーの青木裕子が12月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と息子との家族3ショットを公開した。
【写真】ナイナイ矢部の妻「矢部さんいるのレア」家族3ショット
青木は「今日は3人で」と記し、スタジアムをバックに家族で並んだオフショットを公開。赤いマフラーにネイビーのキャップを合わせた青木が笑顔を見せる隣で、黒のダウンジャケットにマスク姿の矢部、息子の姿が写っており、家族の仲睦まじい雰囲気が伝わる3ショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族ショット」「家族でサッカー観戦って素敵」「息子さんの成長にびっくり」「理想の家族」「幸せが伝わってくる」「ほっこりした」「矢部さんいるのレア」などと反響が寄せられている。
青木は、矢部と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
