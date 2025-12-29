【紅白リハ2日目】CANDY TUNE「来年まで忘れられないくらい」の本番衣装とは？“憧れ”FRUITS ZIPPERと一緒の大舞台に意気込み
【モデルプレス＝2025/12/29】アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディチューン）が29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
紅白初出場となるCANDY TUNEは、TikTokをはじめSNSで大きなヒットを生んだ『倍倍FIGHT！』を披露する。立花琴未は「去年の私たちはまさか紅白歌合戦に出演できると想像すらできていなかったので、今こうしてここに立たせていただいていることにすごく幸せを感じております」と喜び「紅組のトップバッターを任せていただいたのでアーティストの皆さん、そして会場で観てくださっている皆さん、テレビで観てくださっている全ての皆様に“倍倍”で最高なパフォーマンスをお届けできるように頑張ります！」と元気よく意気込んだ。
村川緋杏は「私たちはFRUITS ZIPPERになりたくてアソビシステムに入ったといっても過言ではなくて」と憧れを明かし「そんな姉さん方と同じ年に一緒に初出場、そして曲順もまさかの2曲連続ということで本当にありがたいですし、私たちもお姉さんの背中を見て走ってきたので一緒の大舞台に年末立てることが本当に嬉しいです」と喜びを溢れさせた。
本番の衣装について問われると「スペシャルな衣装を用意させていただいている」と宣言。「来年まで忘れられないくらいの今までで着た中で1番スペシャルな衣装」と期待を込めた。どんな衣装かもう少し教えてほしいという問いには全員で「大人の顔を伺いつつ〜！」と前置き、村川は「派手でカラフルでというイメージがあるんですけどそれだけじゃない」、南なつは「スペシャルな個性が出ている」と衣装について言及。1人ひとり違う衣装なのかとさらに深掘りされると「どうですかね〜？」とスタッフの顔を伺うような素振りでユーモアたっぷりに匂わせていた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
◆CANDY TUNE「来年まで忘れられないくらい」の衣装とは？
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
