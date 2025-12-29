【ハニーズのラベンダー色】が冬の差し色にいいかも！ 40・50代に似合う「優秀トップス」

たまにはいつもと違う色味を取り入れて、気分をリフレッシュしてコーデを楽しみたい。そんな気分におすすめなのが「ラベンダー色」。コーデに華やぎを与えてくれるのに、ビビッドすぎず、大人のワードローブにしっかり馴染んでくれるのが魅力です。そんな“きれい色”をリサーチする中で見つけたのが【ハニーズ】の大人向けライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「トップス」。ケーブル柄やラメ入り素材など、取り入れるだけで気分が高まりそうなディテールにも注目です。

さりげないケーブル柄で上品に

【GLACIER lusso】「ジャカードハイネック」＜ラベンダー＞\1,980（税込）

ケーブル柄でデザインされた凹凸のニュアンスが、コーデに奥行きを与えてくれるジャカードトップス。窮屈すぎないプチハイネックで、上品見えを叶えてくれそうな1枚です。パッと華やぐラベンダーの色合いは、カーディガンからチラリと覗かせたり、ジャンスカやベストのインナーにしても好バランスに。程よくフィット感のあるスマートなシルエットだから、ジャケット合わせのオフィスコーデにもおすすめです。

優しげなラメがさりげなく映える1枚

【GLACIER lusso】「ラメハイネック」\1,980（税込）

ほのかにきらめくラメ入り素材が、高級感とトレンド感をプラスしてくれる1枚。首元のシャーリングデザインも特徴で、シンプルながらもさりげないシャレ感を楽しめるのがポイントです。落ち感のあるストレッチ入りのレーヨン混素材で、着心地の良さにも期待できます。チェックボトムでクラシカルに、デニムパンツであえてラフにと、幅広い雰囲気で着回しOKの頼れる存在になりそう。

