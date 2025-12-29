ギャルママモデル聖菜「ショートに戻したよ」ミニ丈コーデでヘアチェンジ報告「お人形さんみたい」「真の美女」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が12月28日までに、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳ギャルママモデル「真の美女」ヘアチェンジ報告
聖菜は「そういえばまたショートに戻したょ」とつづり、以前のロングヘアから、肩までのボブヘアにヘアチェンジしたショットを複数枚公開。頬に手を添え首をかしげて座った写真では、アウターの下にスラリとした脚ものぞいている。
この投稿に、ファンからは「ショートヘアが似合うのは真の美女」「ショートもロングも可愛い」「お人形さんみたい」「可愛さ最強」「何の髪型でも似合う」といったコメントが寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
◆聖菜、ヘアチェンジ報告
◆聖菜の投稿に反響
