【紅白リハ2日目】FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEとのバトンタッチで「なにか可愛いことができたら…」舞台裏での会話明かす
【モデルプレス＝2025/12/29】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
「紅白」初出場となるFRUITS ZIPPER。真中まなは「私たちは、2025年の頭から『Road to 紅白』という目標を私たちチーム一丸となって掲げてまいりましたので、この1年の努力が実を結んだなという気持ちです」と喜びを口に。「当日はですね、私たち、そしてファンのふるっぱーの皆さんの思いを背負って、CANDY TUNEも一緒に出演できるということで、1曲目、2曲目を任せていただいているので、私たちKAWAII LAB.の華やかさを年末の素晴らしい、きらびやかな紅白のステージでお届けできたらなと思っております」と、妹グループであるCANDY TUNE（キャンディーチューン）のパフォーマンスも含めて意気込みを語った。
CANDY TUNEとともに初出場を果たすことについて、真中は「紅白歌合戦への出場が発表された記者会見の時に、CANDY TUNEがいて、先に意気込みを（村川）緋杏ちゃんに振られていて、いつも通りのびびちゃんを見て、私たちの緊張がほぐれたところもあったので、今回一緒にステージに立てるのが本当に嬉しくて楽しみですし、心強い気持ちでいっぱいです」とコメント。「あと、私たちめっちゃ（CANDY TUNEの）『倍倍FIGHT！』が大好きな曲なので、当日聴けるのもすごく楽しみです」と笑顔を見せた。
鎮西寿々歌は「2曲連続でCANDY TUNEからの私たちの楽曲があるので、何とは言えないんですけど、私たちがバトンを受け取るという形なので、そこでなにか可愛いことができたらいいな…みたいな感じでちょっと話してたりしたかもです（笑）！」と告白。仲川瑠夏は「しーちゃん（宮野静）が眉毛の脱色剤をくれたので、しーちゃんがるなの眉毛を見て『いい感じに染まったね』っていう話を裏でしてました」と話し、笑いを誘っていた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
◆FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEとの共演に喜び
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
