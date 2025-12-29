【GU】2026年春夏展示会レビュー。“欲しい”が満載！ 注目すべきトレンドをお届け

先日開催された【GU（ジーユー）】2026 SPRING＆SUMMER WOMEN'S COLLECTIONでは、現在発売中のものから、春に向けて少しずつ展開される新作を発表。あのバズりアイテムの新作＆新色や、1アイテム取り入れるだけでトレンドが楽しめるものなど、コレを押さえておけば春おしゃれが決まる！という情報をお届けします。

【GU】の春夏は4つのテーマを中心に展開

エントランスにディスプレイされていたのは、2026年春夏のテーマを体現したスタイリング。【GU】では、甘めのディテールを効かせた“French Preppy（フレンチ プレッピー）”、こなれた素材感のアイテムにスポーティを融合させた“Cozy Sports（コージー スポーツ）”、都会的で洗練されたボヘミアンスタイルを提案する“City Bohemian（シティ ボヘミアン）”、セットアップを取り入れた“Clean Casual（クリーン カジュアル）”という4つのテーマを中心に展開していきます。

ボウタイ & フリルカラーブラウスとの重ね着で作るちょい甘プレッピー

トップスで注目すべきは、顔まわりが華やぐボウタイブラウス。【GU】では、可愛いギンガムチェック柄のものがお目見え。

【GU】ボウタイブラウス\2,490

こんなふうに、濃い色デニムのセットアップの中に着て、ブルーのワントーンでまとめると取り入れやすさも抜群です。

ニットからフリルカラーのリボンブラウスをちらっと見せてもいい感じ。

スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー\2,490、フリルネックチュニック\2,490

スウェットのように見えるドロップショルダーニットも注目アイテムのひとつ。肉感を拾いにくいもっちりとした質感は、体形が気になる大人にもぴったり。甘めプレッピーからカジュアルまで幅広くマッチしてくれます。

同素材のカーディガンを選ぶとプレッピー度が増し、温度調整もしやすい！

【GU】スウェットライクニットドルマンスリーブカーディガン\2,490

引き続きトレンドのレイヤードスタイルに欠かせないアイテムといえばシアートップス。透け感がちょうどいいとバズっているのが、こちらのクルーネックトップス。

【GU】ソフトシアークルーネックT（長袖）※グリーンのみ2026年2月下旬発売予定各\990

ふんわりとなめらかな肌触りも魅力で、この春も新色が続々登場。中にシンプルなインナー着てヘルシーな肌見せを楽しんだり、上からキャミソールを重ねたりなど、着こなしは自由自在です。

ジーンズの2大トレンドはフレア & バレルシルエット

この春は、本格的にフレアパンツがトップトレンドに躍り出る予感！

【GU】スリムフレアジーンズ\2,990、バルマカーンAラインハーフコート（2026年1月中旬発売予定）\5,990、フリルネックチュニック\2,490、シリンダーバッグ\2,990

膝下が長く見え、美脚度満点のフレアパンツは、ストレッチ入りではき心地も◎。Aラインのベーシックなコートとドット柄ブラウスを合わせた大人っぽいフレンチシックな着こなしは、すぐ真似したくなるかわいさです。

累計販売本数1000万本という驚異的な大ヒットを更新中のバレルレッグパンツ。春は、新鮮なバランスが楽しめるアンクル丈が新作として登場。

【GU】ライトデニムバレルアンクルパンツ\2,990

さらっと肌離れがいい軽やかなデニムと、ラクなゴムウエストというのが高ポイント。タックインしてリボンをアクセントにしてもいい感じ。少し短めの丈をいかして、足元おしゃれも満喫できます。

春ならではの薄軽アウターにも注目

昨年に引き続き、シアーなアウターが人気。さらっと羽織るだけでこなれて見えるシンプルなブルゾンは、着まわし力も抜群！

【GU】ブルゾン（発売月未定）\2,990

まろやかイエローのフーディブルゾンは、首元にギャザーが施されていてスポーティ過ぎないルックスに。

【GU】パーカブルゾン（発売月未定）\2,990

ミニ丈のボトムスからマキシ丈スカートまで、さまざまなアイテムと相性がよさそう！

バズり中のバレエスニーカーの新作が登場

【GU】でバズっている靴といえば、バレエシューズのかわいさと履き心地がいいスニーカーソールが融合したバレエスニーカー。この春は、新作として2型登場。

1足目は、スエード風×サテンの異素材ミックスと、リボン見えするシューレースが特徴のギャザーバレエスニーカー。

【GU】ギャザーバレエスニーカー各\2,990

スポーティなリブソックスとも相性◎。

【GU】ギャザーバレエスニーカー各\2,990

もう一足は、こちらも旬なメリージェーンタイプのバレエスニーカー。

【GU】ストラップバレエスニーカー（一部店舗、オンラインストアで販売）各\2,990

アーチを支えるカップインソールと滑りにくいソールで、機能性も兼ね備えています。

【GU】ストラップバレエスニーカー（一部店舗、オンラインストアで販売）各\2,990

さまざまなテイストの服と合わせやすいシンプルなスニーカーの新色も春ムード満開。

【GU】ふかふかキャンバススニーカー各\1,990

こちらも、クッション性に優れたカップインソールと屈曲性の高さで、歩きやすく疲れを軽減してくれるのが嬉しいところ。

【GU】ふかふかキャンバススニーカー\1,990

シンプルなぶん、ソックスの重ねばきのような遊び心のあるスタイリングも楽しめます。

コーディネートをリズムを与えてくれるシリンダーバッグは絶対買い！

【GU】シリンダーバッグ\2,990

コロンとした筒状の形がかわいいシリンダーバッグは、荷物を必要最小限にして小粋に持ちたいアイテム。レッドのほか、ブラック、ブラウンもあって、どれにするか迷うほど素敵。メタルループがついているので、チャームでアレンジすることもできます。

まだまだ寒い日が続きますが、1月に入るとファッション界は春ムード満開に。ときめくアイテムを見つけて、新しいおしゃれを楽しんで。

senior writer：Momoko Miyake