『Shadowverse: Worlds Beyond』×『葬送のフリーレン』コラボ開始 「アウラ」リーダースキン＆カードパック計30枚ログインでゲット
スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』とアニメ『葬送のフリーレン』のコラボが、12月29日メンテナンス終了後からスタートする。また、最新カードパック「花酔遊戯」も同日から提供される。
【画像】挑発的な目のアウラ様！登場したリーダースキン＆カード
■「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット合計30枚がもらえるキャンペーンを開催！
開催期間中に初めてログインした日から8日間、毎日ログインすることで、「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット合計30枚などを獲得できます。
【開催期間】
2025年12月29日(月) メンテナンス終了後 〜 2026年1月27日(火) 4:59
【報酬内容】
1日目：アウラ（リーダースキン、エンブレム、カードスリーブ）
2日目：花酔遊戯カードパックチケット5枚
3日目：蒼空の六竜カードパックチケット5枚
4日目：絶傑の継承者カードパックチケット5枚
5日目：インフィニティ・エボルヴカードパックチケット5枚
6日目：伝説の幕開けカードパックチケット5枚
7日目：花酔遊戯カードパックチケット5枚
8日目：葬送のフリーレン（カードスリーブ）
■アニメ『葬送のフリーレン』コラボリーダースキン登場！
「葬送のフリーレンコラボ！花酔遊戯カードパック」に封入されている「エクスチェンジチケット」との交換で獲得できるコラボリーダースキンに「フリーレン」「フェルン」「シュタルク」が登場します。
■葬送のフリーレンコラボ記念！デッキプレゼントキャンペーン
アニメ『葬送のフリーレン』コラボを記念して、デッキプレゼントキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、全4種の中から好きなデッキを1つ選んで獲得できます。
■アニメ『葬送のフリーレン』コラボ記念のお得なセットと新商品販売！
アニメ『葬送のフリーレン』コラボの開催と、「花酔遊戯」のリリースを記念して、お得なセットと新商品を販売します。 「葬送のフリーレンコラボ！購入特典付きカードパックセット」や、アニメ『葬送のフリーレン』の世界観を再現したコラボステージなどを販売します。
■新カードパック「花酔遊戯」が同時リリース！
12月29日(月)のメンテナンス終了後から新カードパック「花酔遊戯」が追加となります。『Shadowverse』に登場していた人気キャラクター「アルカナゴッド」達に加えて、「遊々花神」という新しい勢力が登場します。
