ザ・プラン9、新年に道頓堀で“4週連続”公演 初回「漫才」ゲストに笑い飯、たくろう、三遊間
お笑いグループ「ザ・プラン9」（お〜い！久馬、浅越ゴエ、ヤナギブソン、小ヴァンサン、きょうくん、爆ノ介）が、来年1月に24周年記念公演『ザ・ウィーク9』を、大阪・よしもと道頓堀シアターで“4週連続”開催する。
【画像】ザ・プラン9が米国大統領風に…『ザ・ウィーク9』ビジュアル
同シアターでは、ザ・プラン9の24周年を記念し、1月の毎週水曜日を「ザ・プラン9の日」と題した特別企画を実施。ゲストも続々と登場予定。
グループの公式Xでは、ビジュアルとともに、初回の1月7日「漫才」のゲストが笑い飯、たくろう、三遊間、14日「ピン芸」は濱田祐太郎、グレン世紀と明らかにされた。
■お〜い！久馬コメント
2026年1月の毎水曜はプラン9でお楽しみください。
漫才ありピン芸あり企画ありコントあり配信ありセリフあり客席ありエンディングあり蟻なし。
仕事や勉強に疲れた週の真ん中、笑いにきては如何??
ザ・プラン9 24周年記念公演『ザ・ウィーク9』
■場所：よしもと道頓堀シアター
1月7日（水）「漫才」
1月14日（水）「ピン芸」
1月21日（水）「企画」
1月28日（水）「コント」
※いずれも午後7時開演
