見事な着眼点だった。オリエンタルラジオの藤森慎吾が12月27日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。超難関なクイズをクリアし、スタジオを沸かせた。

【映像】藤森慎吾、驚きの正解

番組では、ミニコーナー「今年を振り返り2025年クイズ」を実施した。ジャンルは芸能・時事・波乗りの3つで、難易度によって正解時のポイント獲得数が変化。その難易度は10pt・20pt・30ptの3段階で、1回目で芸能の30ptで外した藤森は「毎週、全放送に出てるわけだし、行くしかない。俺しか答えられない」と波乗りの30ptをチョイスした。

ここで出題された問題は「木津つばささん、特技の3％モノマネ中！誰のマネ？」といったもの。当番組でおなじみの2.5次元俳優・木津つばさが、かすかな表情で誰かのモノマネをしている写真が映し出された。これに藤森は「ふざけんなよ！」「いや、いや、いや。木津、何やってんだよ！」と腕組みした後、「何個か（3％モノマネを）やったんだよね」と頭をフル回転。制限時間の12秒直前、「あ…わかったかも」と呟くと、「ビートたけしさん」と答えた。

結果はなんと正解で、藤森は「っしゃあ！」とガッツポーズ。「俺ね、いくつかやってたのは覚えてるんだけど。口がちょっとだけこうなってた（上がってた）のよ。『バカヤロー』に行く手前」と説明すると、共演者たちが「すげぇ」「これは番組愛を感じられます」と感心する中、視聴者からも「よくわかったね」「すごい」「すごwww」「おお！」「えー！すごい！」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

