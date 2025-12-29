お笑いタレントの永野（51）が28日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。邦画について語った。

「行列のできるブチギレ相談所 75分拡大SP」と題し、ゲストが“キレられなかった”屈辱体験を告白。永野と「アンジャッシュ」渡部建、「ダウ90000」蓮見翔、「カーネーション」吉田結衣ら“ブチギレ軍団”がベストなキレ方を伝授する。

飲み会で出会った俳優のマウントに腹が立ったという「レインボー」池田直人から、その場でキレるべきだったのかと相談が。永野はこれにキレるべきだとアドバイスをした。

「腹が立ったら池田にはキレて欲しい」と伝え「だって僕は邦画なんて見ないですからね。邦画なんて面白くもなんともない」とぶっちゃけ。続けて「外国人を見たいです、映画でお金を払って。コンプレックスを感じながら日本語訳を見るのが映画で」と持論を展開した。

勢いは止まらず「日本の俳優って最も意味のない仕事です」とキッパリ。「極東の島国で170センチ台の恋愛なんて見たくない。180センチくらいの恋愛からスタートですよ、憧れで。極東の小さい国で…俳優ってこの5年くらいでなくなれば良いと思ってる」と思想の偏りすぎた永野節をさく裂させて共演者を笑わせていた。