テレビ朝日系「M−1グランプリ2025 アナザーストーリー」（午後10時半）が28日、放送された。初の決勝進出で準優勝に輝いたお笑いコンビ、ドンデコルテのボケ担当の渡辺銀次（40）の暗黒期の一部が明かされた。

渡辺は最初、幼なじみとコンビを組んだ「マンキンタン」で09年のM−1に出場。24歳当時の渡辺はキレのあるツッコミを披露し、結成2年で3回戦に進出した。だが当時の相方が「人前に出たくない」との理由で解散。「そりゃしょうがないわって。嫌でしたけど。そこからですよ、暗黒時代」と当時を振り返った。

家賃を払うことができず、転がり込んだのは、NSC（吉本総合芸能学院）東京校14期同期、カゲヤマ益田康平の都内の実家。居候して約10年となる。

次のコンビは3年で解散。「夏になったら、戦士の顔になっていくんですよ」と周りの漫才師を讃えつつも「暇でしたね〜当時」と密着VTR内でしみじみと語った。

その暗黒期にハマった趣味がチャーハンづくり。「チャーハンに集中しておけば、入ってこないですから。お笑いの情報は。チャーハンがうまくなればなるほど、病んでるのかもしれないですね」と語った。

◇ドンデコルテ 小橋共作（こばし・きょうさく）は1989年（平元）6月17日生まれ、沖縄県出身。渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ）は1985年（昭60）8月2日生まれ、山口県出身。東京NSCの先輩後輩で、19年結成。吉本興業所属。