＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール

紅白リハーサルがスタートした。歌手生活53年で、30度目の出場となる天童よしみ（71）は「あんたの花道〜ミャクミャクダンスSP〜」を歌唱する。「あんた−」は2002年（平14）に初歌唱。今年で6回目。

ステージでは、大阪・関西万博の公式キャラクターのミャクミャクとコラボレーション。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEも参加してダンスで盛り上げる。「ミャクミャクさんが踊るんです。気持ちいいくらいキレキレのダンスを踊ってくれる」と絶賛。「そしてFRUITS ZIPPERさんとか、キャンディのようにかわいい」と笑顔で話した。

今年の活動では、11月に「昭和100年記念・100曲コンサート」と題したコンサートを開催して約6時間で100曲を歌いきったことを振り返った。「声が出なくなるかが心配だったが、100曲目を歌ったらますます声が出ていて自信が付いた。これは100歳までいくなと思った」。

今年が30回出場という節目。「毎年毎年、新しい気持ちです。緊張感がある」。

今年を漢字1文字で振り返ると「百」だという。「最高の年でした。いろんな賞をいただいて、信じられないほどのステージをこなしたし、6時間も歌った。さまざまな経験をした。100歳まで歌う。これは絶対に果たします。頑張ります」。

来年の抱負は「天童よしみにナマで会っていない人がたくさんいる。歌をナマで聞いて欲しい。その思いがいっぱいある。リクエストにお応えして、皆さんの故郷に行く。そういう年にした」と話した。