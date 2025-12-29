小原正子、家族全員で吉本新喜劇を観劇「面白くてずっと笑いっぱなし！」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が28日に自身のアメブロを更新。家族で大阪のなんばグランド花月（NGK）を訪れたことを報告した。

この日、小原は「大阪 難波に来ました！！！」と報告し「お目当てはここです！！！家族全員初めてのNGK！！！」と、なんばグランド花月を訪れたことを報告。「豪華な年末年始等別興行！漫才。落語。新喜劇。ウキウキ止まらない鈴木家」と家族全員が心待ちにしていた様子をつづった。

続けて更新したブログでは「面白くてずっと笑いっぱなし！」と切り出し「我が家の子供達は普段からめっちゃ観ていて新喜劇の大ファンです」と告白。鑑賞中の子どもたちについて「目をキラキラ、口はニコニコ声をあげて笑っていました！！！」とその様子を明かし、「やっぱり舞台にたつ芸人さんは、輝いていて、かっこいいなぁ そして、羨ましいなぁ。。。とも終始思いました！！！」と感動とともに自身の想いをつづった。

終演後、娘・こうめちゃんが選んだお土産は「酒井藍ちゃんだらけ」だったといい、小原は「特権を利用させていただきまして」「酒井藍ちゃんに会うために楽屋挨拶に、行かせていただきました！」と報告。こうめちゃんは憧れの酒井を前に「緊張しながら、超絶喜んでるのがびんびん伝わりました」と明かし、酒井から「『YouTubeみてますー』なんて逆に言ってくれて めちゃくちゃ優しく接してくれました」と感激した様子でコメントした。

さらに「島田珠代ねーさんにも外でたまたま、お会いできて快く写真撮影していただき（ばっちり、えげつないポーズもしてくれて笑）子供たち、大興奮！！！」だったといい「皆様本当に ありがとうございました」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。