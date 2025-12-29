北斗晶、お泊まり中の孫との一日を報告「気をつけなければ」

タレントの北斗晶が28日に自身のアメブロを更新。孫・寿々ちゃんがお泊まりに来ていることを明かした。

この日、北斗は「昨日の夜から、すーちゃんがお泊まりしててね」と報告し「ばーちゃんとお手手をパッチンいただきます ちゃんと出来て偉い偉い」（原文ママ）と、食事の挨拶ができるようになった寿々ちゃんの様子を公開。一方で、2歳4か月になり何でも真似をするという寿々ちゃんに「うかうか、悪態をつくとしっかり聞いててマネをするからばーちゃん口の悪さをなるべく出さないように気をつけてますが」とつづった。

続けて、愛犬達を叱る自身の言葉も真似されてしまうといい「気をつけなければ」とコメント。また「とにかく靴下が嫌いなすーちゃん」と悩みを明かし「ばーちゃんは風邪を引くんじゃないかと心配でね〜」「孫との時間は楽しいけど、我が子よりも心配するかも…」と親心をのぞかせた。

さらに、同日に更新したブログでは、寿々ちゃんと1時間以上散歩へ出かけたことを報告。夕食には業務スーパーの冷凍ハンバーグを使った煮込みハンバーグや、自身が食べたかったというトッポギを作ったことを明かした。最後に「好きなものを食べてお腹一杯になって幸せな夜でした」と満足した様子でつづり、ブログを締めくくった。