ÀéÍÕ¡¢¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤¬Â³Åê¡ª¡¡17Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢¤ËÆ³¤¯¡Ö¤è¤ê¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë¡×

¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï29Æü¡¢¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß47ºÐ¤Î¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤äÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿¸å¡¢2021¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÀéÍÕ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò·àÅª¤Ê·Á¤ÇÀ©¤·¡¢ÀéÍÕ¤ò17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëJ1Éüµ¢¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤ÏÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢ÀéÍÕ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥¯¥¢¥ê»Ë¾åºÇ¹â¤Î19,000¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò´Þ¤á¤¿¥é¥¹¥È3»î¹ç¤Î¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤ÈÁ´°÷¤¬¶¦Í¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉð´ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿¿¤Ã²«¿§¤Î¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
