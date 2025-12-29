「必ず病に打ち勝つと信じている」 今季で引退の長崎DF飯尾、闘病中の名倉への支援の輪に感謝「たくさんの方が復帰と病気の治癒を願って」

「必ず病に打ち勝つと信じている」 今季で引退の長崎DF飯尾、闘病中の名倉への支援の輪に感謝「たくさんの方が復帰と病気の治癒を願って」