大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、6年ぶりの紅白復帰を果たしたAKB48が囲み取材に応じた。

囲みには現総監督の倉野尾成美（25）ら現役メンバーをはじめ、初代総監督の高橋みなみ（34）のほか、「史上最強のツートップ」前田敦子（34）、大島優子（37）も出席した。

倉野尾は「この20年つないできた思いやこれからのAKB48を見せていけるような場所にしたい。全力で盛り上げていきたいです」と久しぶりの大舞台に意気込み。

高橋は「今のAKB48は凄いスキルも高くて、かわいい子もいっぱいいる。こうして20周年のタイミングで接する機会をいただいて、改めて魅力を知れた。自分たちでできることを精一杯していきたい」と気合十分。大島は「うん、うん」と大きくうなずいた。

高橋は続けて、「久しぶりにアイドル活動をして実感したのは体力の低下」と苦笑い。「現役を離れて長いんだなって思いましたけど、AKBとして見る景色は素晴らしいものがたくさんあるなって思います」と充実感をにじませた。

前田は「（出場時間は）一瞬なんですけど、その一瞬がどれだけ大事かを、現役の時はいっぱいいっぱいで考えられていなかったなって思うんですけど、改めてありがたみを感じました。本当に幸せな場所に立たせてもらっているなってかみ締めて今年は臨めるかな」と話した。

大島は「アイドルじゃないとでない自分の内側からのものが凄いある。普段の生活や俳優業とは違うエネルギーを作って、放出するんだなと凄い感じる。それがアイドルだなと楽しみながらやらせていただいています」と明かした。「現役のみんなからも凄いもらう。お家に帰ると凄い元気になっています。みんなのおかげなんです」と声をかけると、現役メンバーは感激した。

20周年の節目を迎えた今年、大ブームを巻き起こした卒業生たちも積極的にステージに参加。高橋が応援団長を務めたほか、前田、大島、板野友美（34）、小嶋陽菜（37）、指原莉乃（33）ら多くのOGが日本武道館コンサートに出演するなど、お祭りムードを盛り上げた。記念シングル「Oh my pumpkin！」にも、歌唱メンバーとして4人の卒業生が加わった。

また音楽番組にも出演した。大島は26日の「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」で、キレキレのダンスを披露。2児のママであることを忘れさせるようなパフォーマンスは、SNSで大きな話題となった。新しい時代を作る現役メンバーたちにも、大きな刺激を与えた。リハ後には日本レコード大賞にも出席する。

紅白はその記念イヤーを締めくくるビッグステージ。「AKB48 20周年スーパーヒットメドレー」と題し、「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」と、豪華メドレーでお祭りイヤーのフィナーレを迎える。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。